Başkan Uğurlu’dan emekli astsubaylara ziyaret

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Kemalpaşa Şube’sini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Ömer Halisdemir’in de mensubu olduğu bir rütbenin emektarları ile bir arada olmaktan mutluyum"...

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Kemalpaşa Şube’sini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Ömer Halisdemir’in de mensubu olduğu bir rütbenin emektarları ile bir arada olmaktan mutluyum" dedi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, yeni kurulan Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Kemalpaşa Şubesi’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Abdurrahman Baloğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Uğurlu, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in de astsubay olduğunu hatırlatarak, "Gözünü bile kırpmadan aldığı emir doğrultusunda ’vatan sağolsun’ diyerek darbecilere karşı koyan ve bu hareketi ile darbenin seyrini değiştiren kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir’in de mensubu olduğu bir rütbenin emektarları ile bir arada olmaktan ve onlara Kemalpaşa Belediyesi olarak imkanlar dahilinde destek vermekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Astsubayların Türk Silahlı Kuvvetleri emir komuta kademesinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Başkan Uğurlu, "Biliyoruz ki siz astsubaylar, vatan savunmasında devletimize ve milletimize hizmet etmek için çıktığınız bu kutsal yolda, kanınız ve canınız üzere yemin ederek mesleğe başlar ve bu aidiyetinizi emekli olana kadar değil ölene kadar devam ettirirsiniz. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi aldığı emri gözünü kırpmadan yerinen getirerek darbenin seyrini değiştiren kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir ve onun nezdinde şehit olan tüm meslektaşlarınız, gönüllerdeki yerlerini almışlardır. Sizler, unutulmaz cesaretin karşısında emekli astsubaylar olarak bizler için çok önemlisiniz. Kemalpaşa Belediyesi olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizlere elimizden geldiği kadarı ile her türlü desteği vereceğimizden emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Abdurrahman Baloğlu ise Kemalpaşa Belediyesi’ne destekleri için teşekkür ederek, "Derneğimizin kuruluş aşamasında ve dernek binası tahsisi noktasında desteklerini esirgemeyen belediye başkanımıza teşekkür ediyor, emekli astsubaylar olarak ölene kadar vatanımıza ve milletimize olan bağlılığımızın devam edeceğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.