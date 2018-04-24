Başkan Uğurlu’dan festival teşekkürü

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, 20-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 2. Uluslararası Yemek Festivali’nin amacına uygun ve verimli bir şekilde gerçekleştiğini belirterek herkese teşekkür etti.

Kemalpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen Uluslararası Yemek Festivali gala yemeği, ödül töreni ve Aleyna Tilki konseri ile son buldu. Kemalpaşa Belediyesi Dere Mesire alanında gerçekleştirilen gala yemeğine katılarak yarışmada dereceye girenlere ödüllerine veren Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, "Dünyada barış ve kardeşlik yaşatılmalıdır. İnsanların rengi, dili, dini, ırkı ne olursa olsun, herkes insan olduğundan dolayı barış ve huzur içerisinde yaşamalıdır. Biz Kemalpaşa Belediyesi olarak yaklaşık olarak 60 ülkeden farklı kültürleri bir araya getirerek cennet vatanımızın güzellikleri ile barış ve huzura katkı sunduk. Barışın olduğu yerde, sevginin olduğu yerde işler yolunda gider. Bizler, Yunusların, Mevlanaların, Hacı Bektaş Velilerin kültüründen geliyoruz. Sevgi ile aşamayacağımız engel yoktur” ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki konser verdi

Uğurlu, festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederken, "Festivalimizin proje ortağı ülke olan Ukrayna, onur konuğu ülke olarak Bosna Hersek, onur konuğu şehir olarak Gaziantep ilimiz başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde katılım sağlayan yönetici ve aşçılara, Aşçılar Federasyonu’na, Kiev Üniversitesi ile Uluslararası Balkan Üniversitesi’ne, sponsor firmalara, katılımcılara ve emeği geçenlerle tüm hemşehrilerimize böylesi bir organizasyonda bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum" dedi. Uğurlu yaptığı konuşmanın ardından katılımcılara ve yarışmada dereceye giren yarışmacılara protokol üyeleri ile birlikte hediyelerini takdim etti. Etkinlik Aleyna Tilki konseri ile son buldu.