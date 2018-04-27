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27 Nisan 2018 Cuma 11:17

Bayraklı Belediyesi koroları mest etti

Baharın gelişini konserlerle karşılayan Bayraklı Belediyesi koroları performanslarıyla izleyenlere müzik ziyafeti sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda çok sesli ve çocuk korolarının ardından Türk sanat müziği korosu da “solistler geçidi”...

Bayraklı Belediyesi koroları mest etti
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Baharın gelişini konserlerle karşılayan Bayraklı Belediyesi koroları performanslarıyla izleyenlere müzik ziyafeti sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda çok sesli ve çocuk korolarının ardından Türk sanat müziği korosu da “solistler geçidi” konserinde birbirinden güzel eserleri seslendirerek, salonu dolduranlardan tam not aldı.

Bayraklı Belediyesi tarafından kurulan ve belirli günlerde, özel gösterilerle sahneye çıkan koristler profesyonel sanatçıları aratmıyor. Baharın gelişiyle mini konserlere başlayan koroların konserleri sürüyor. Son olarak Osmangazi Tiyatro Salonunda gerçekleşen konserde Türk sanat müziği seçmelerine katılarak eğitim alan koristler müzik severlere nostalji gecesi yaşattı. Şef Dr. Halil Altınköprü yönetiminde unutulmaz eserleri ustalıkla seslendiren koronun performansı izleyenlerin beğenisini kazandı. Nihavendden, hüzzama, uşşaktan, hicaza kadar birçok farklı makamdan şarkılarla gönüllere taht kuran eserleri başarıyla icra eden koristler uzun süre alkışlandı.

Sanatla her zaman iç içe bir belediye olduklarını belirterek, kültür sanat alanında geliştirilen projelere destek vermeye devam edeceklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Çok sesli koro ve çocuk korosu konserlerimize ilgi yoğun oldu. Türk Sanat müziği severler de son konserde koristlerimizi yalnız bırakmadı. Düzenlenen konserlerde salonlarımız doluyor bu da bizi mutlu ediyor. Hepsini kutluyorum” dedi.
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