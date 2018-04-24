Bayraklı’da binlerce kişilik kortej yürüyüşü

Bayraklı Belediyesi, Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutladı. Binlerce vatandaş ellerindeki Türk bayraklarıyla Bayraklı Belediyesi Park Kafe’den başlayan kortej yürüyüşünde renkli görüntülere sahne oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bayraklı’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Saat 18.00’da Park Kafe’de toplanan genci yaşlısı binlerce vatandaş Şehit Hakan Uysal Parkı’na kadar yürüdü. Yürüyüşe katılanlar bando eşliğinde sık sık İzmir ve 10. Yıl Marşı’nı söyledi. Kortejin geçişi sırasında iş yerlerinden ve evlerinin balkonlarından birçok vatandaş da alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak yürüyenlere destek verdi. Kortejde açılan yüzlerce metrelik dev Türk bayrakları muhteşem görüntüler oluştururken, binlerce vatandaşın coşkusu görülmeye değerdi. Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ve eşi Bahriye Karabağ’ın yanı sıra, CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper, meclis üyeleri ve İzmir’in çeşitli ilçelerinden gelen binlerce vatandaş katıldı.

"Bir ölür bin doğarız"

Coşkulu kalabalığa seslenen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıktığında yapayalnızdı ve bir bayan onu rıhtımda karşıladı. Bu ülkenin kadınları ve onların yetiştirdiği çocuklar bu ülkenin yıkılmasına ve parçalanmasına izin vermezler. Çünkü biz sevgili Atatürkçüler bir ölür bin doğarız. Anadolu topraklarında Atatürkçü, cumhuriyetçi laik insanlar bitmez. Bayraklı Türkiye’nin cumhuriyetçi ilçelerinden biridir ve onun kalesi olmuştur. Bunlar sizin sayenizde. Ayrıca bu 29 Ekim’de yine tarih yazacağız. Smyrna Meydanı’ndan dünyaya Atatürkçülerin sesini duyuracağız. İzmir denilince Hasan Tahsin Akla gelir, 9 Eylül akla gelir. Bugün Türkiye’nin neresine giderseniz gidin, İzmir’den geliyoruz dediğinizde ’Bayraklı’dan mı?’ diye sorarlar. Sizinle gurur duyuyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene, ne mutlu Atatürkçülere, ne mutlu cumhuriyet sevdalılarına" diye konuştu.