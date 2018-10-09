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09 Ekim 2018 Salı 15:41

Bayraklı’da dostluk kazandı

Bayraklı Masterler Spor Derneği, K.K.T.C. Mağusa Masterler Spor Derneği’ni ağırladığı maçında 3-3 berabere kaldı.K.K.T.C. Mağusa Masterler Spor Derneği Başkanı Osman Nalbantoğlu ve 27 kişilik heyet, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ı...

Bayraklı'da dostluk kazandı
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Bayraklı Masterler Spor Derneği, K.K.T.C. Mağusa Masterler Spor Derneği’ni ağırladığı maçında 3-3 berabere kaldı.

K.K.T.C. Mağusa Masterler Spor Derneği Başkanı Osman Nalbantoğlu ve 27 kişilik heyet, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ı ziyaretinin ardından Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri’nde Bayraklı Masterler Spor Derneği ile K.K.T.C. Mağusa Masterler Spor Derneği bir gösteri maçı yaptı. Dostça geçen müsabaka 3-3 berabere tamamlanırken, etkinliğe dostluk ve dayanışma damgasını vurdu. Kıbrıslı Dernek Başkanı Nalbantoğlu, "İzmir’de kendimizi evimizde gibi hissettik. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ın yakın ilgisinden ve sıcakkanlı oluşundan dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Biz de kısa zamanda Bayraklı ekibini K.K.T.C.’ye davet edip sporun dostluk, kardeşlik ve barış temellerini daha fazla güçlendireceğini inanıyoruz" dedi. EMF kurucu başkanı ve Bayraklı Masterler Spor Derneği Başkanı Recep Çolak’ta, "Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ve ekibine teşekkür ederiz" diye konuştu.

Bayraklı’da sporun her alanına yatırım yaptıklarını ve bu kapsamda desteklerin süreceğini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, master takımlarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, başarılar diledi.
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