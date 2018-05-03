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03 Mayıs 2018 Perşembe 13:40

Bayraklı’da resim sergisi

Bayraklı Belediyesi Ressamlar Sokağı kursiyerleri yıl boyunca yaptıkları resimleri düzenlenen sergiyle görücüye çıkardı. Kursiyerleri Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da yalnız bırakmadı.Sanata ve sanatçıya verdiği destekle sosyal...

Bayraklı'da resim sergisi
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Bayraklı Belediyesi Ressamlar Sokağı kursiyerleri yıl boyunca yaptıkları resimleri düzenlenen sergiyle görücüye çıkardı. Kursiyerleri Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da yalnız bırakmadı.

Sanata ve sanatçıya verdiği destekle sosyal belediyeciliğin önemli örneklerini sergileyen Bayraklı Belediyesi’nin açtığı resim kursuna katılan kursiyerler, yıl boyu aldıkları eğitimin meyvelerini ortaya koydukları eserlerle tanıttı. 7 yılda binlerce vatandaşa resim kursu verilen Mansuroğlu Mahallesindeki Ressamlar Sokağına bu yıl da ilgi yoğun oldu. 7’den 70’e herkesin katılabildiği kurslara gelenlerin kimi ev hanımı kimi ise emekli. Hepsinin ortak noktası ise içlerindeki resim sevgisi. Açılışta ay-yıldızlı Atatürk portresi bulunan tişörtler giyen kursiyerleri bu özel günde Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da yalnız bırakmadı. Sergide gitar kursiyerleri Başkan Karabağ’ı İzmir Marşı ile karşıladı.

Açılışta konuşan Başkan Hasan Karabağ, “Mustafa Kemal Paşa’nın isminden korkmasınlar. Kimler korksun? Cahiller, çağdaşlık düşmanları, cumhuriyet düşmanları korksun. Resmi, sanatı sevmeyenler korksun. Sergimiz hayırlı olsun. İnşallah daha nice güzel eserler ve sanatçılar çıkar buradan. Ne mutlu Türk’üm diyene, ne mutlu Atatürkçüyüm diyene, ne mutlu cumhuriyetçiyim diyene” dedi.

Başkan Karabağ konuşmaların ardından sergiyi gezdi. Ressamlar Sokağı kursiyerlerinden Şahin Dikici, Başkan Karabağ’a bir klasik otomobil resmi ile toplu iğnelerle yaptığı “Atatürk Kocatepe’de” konulu bir çalışma hediye etti. Karabağ, kara kalemden, yağlı boya tekniğine, portreden manzaraya kadar birçok resmin görücüye çıktığı sergiyi tek tek gezdi, resimleriyle ilgili kursiyerlerden bilgi aldı.
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