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03 Temmuz 2018 Salı 11:16

Bayraklı’da yaz spor okullarına büyük ilgi

Spor alanında yaptığı yatırımlar ve elde edilen başarılarla adından söz ettiren Bayraklı Belediyesi, farklı branşlarda Bayraklılı çocukları sporla buluşturuyor.‘7’den 70’e herkes için spor’ parolasıyla çalışmalarını sürdüren...

Bayraklı'da yaz spor okullarına büyük ilgi
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Spor alanında yaptığı yatırımlar ve elde edilen başarılarla adından söz ettiren Bayraklı Belediyesi, farklı branşlarda Bayraklılı çocukları sporla buluşturuyor.

‘7’den 70’e herkes için spor’ parolasıyla çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi’nin, ilçenin çeşitli yerlerine kazandırdığı halı sahalar ve kültür merkezlerinde açtığı yaz kursları vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanıyor. Merkezlerde futbol, basketbol, voleybol, zumba, yoga, taekwondo, masa tenisi, güreş, bale, cimnastik, yüzme, pilates, aerobik, kick boks, dağcılık ve doğa sporları gibi 15 farklı branşta açılan kurslar yoğun katılımla gerçekleşiyor. Kurslara katılan öğrenciler sosyal, kültürel ve spor alanında kendilerini geliştirerek hedeflerine bir adım daha yaklaşırken, onları desteklemeye gelen aileleri ise kurslar boyunca onları heyecanla izliyor. Bayraklı Belediyesi’nin verdiği bu hizmetten son derece memnun olduklarını dile getiren ailelerse, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bayraklı’ya çok sayıda spor tesisi kazandırdıklarını dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Göreve gelir gelmez ilk işimiz Şehit Ümit Boz Futbol Sahası oldu. Daha sonra sırasıyla Doğançay Futbol Sahası, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu ve üç kültür merkezini sporcuların hizmetine açtık. İzmir’de bulunan amatör kulüplere ev sahipliği yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Herkes için spor sloganıyla başlattığımız projeye her yıl ilgi giderek artıyor. 15 farklı branşta açtığımız kurslara ailelerden de büyük destek oluyor. Tesislerimiz tüm sporcularımıza açık. Elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz” dedi.
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