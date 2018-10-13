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13 Ekim 2018 Cumartesi 11:06

Bayraklılı öğrencilerden anlamlı destek

“Bir kapak hayatı değiştirir” sloganıyla yola çıkan Bayraklılı öğrenciler, engellilere destek olmak amacıyla kampanya başlattı. Bu kapsamda binlerce kapak toplayıp, belediye yetkililerine teslim eden minik öğrencilerin hedefi kapak sayısını...

Bayraklılı öğrencilerden anlamlı destek
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“Bir kapak hayatı değiştirir” sloganıyla yola çıkan Bayraklılı öğrenciler, engellilere destek olmak amacıyla kampanya başlattı. Bu kapsamda binlerce kapak toplayıp, belediye yetkililerine teslim eden minik öğrencilerin hedefi kapak sayısını milyonlara taşıyarak ihtiyaç sahibi çok sayıda kişiye tekerlekli sandalye kazandırmak.

Bayraklı Özkanlar İlkokulu öğrencileri tarafından başlatılan kapmanya kısa zamanda büyüdü. Minik öğrenciler bu duyarlılığın artması gerektiğini belirterek, tüm okullardaki öğrenci arkadaşlarına kampanya başlatma çağrısında bulundu. Evlerinde ve çevrelerinde topladıkları kapakları sınıfta bulunan geri dönüşüm kutusunda biriktiren öğrenciler, daha sonra bu kapakların tekerlekli sandalyeye dönüşmesi için Bayraklı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’ne teslim etti. Bayraklı Özkanlar İlkokulu öğrencileri ve sınıf öğretmeni Tülin Yaşar’ın Bayraklı Belediyesi işbirliğiyle engellilere tekerlekli sandalye almak için başlattıkları “Bir kapak hayatı değiştirir” kampanyasıyla binlerce kapak toplandı. Öğrencilerden Süleyman Bora Şahinkaya, engelli kardeşlerine, ablalarına ve ağabeylerine tekerlekli sandalye alabilmek için destek olmaya devam edeceklerini belirtirken Defne Masal Çoban ise “Tüm okullarda bizim gibi engelliler için kampanya başlatarak engellilere destek olsun” dedi.
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