Bayraklı’nın kızları Mardin Büyükşehir Belediyesi’ni yendi

Bayraklı Belediyesi Kadın Basketbol takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Birinci Ligi’nin açılış maçında bu senenin favorileri arasında gösterilen Mardin Büyükşehir Belediyesi’ni 58-55 yendi.

Bayraklı Belediyesi, 2018-2019 Türkiye Kadınlar Basketbol Birinci Ligi’nin açılış maçında, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda Mardin Büyükşehir Belediyesi’ni ağırladı. Maça hızlı başlayan kızlar, ilk periyodu 24-6 tamamlarken, devreyi de 34-18 önde bitirdi. İkinci yarı toparlanan Mardin Büyükşehir Belediyesi etkin oynasa da, kızlar 3. periyodunu 47-36 önde bitirdiği maçı 58-55 kazanmasını bildi. Patricia Bright 18 sayıyla skora katkıda bulunurken, karşılaşmayı Eyfel Akar 16, Burcu Karahan 12, Seda Aydın ve Cansu Aslan 6’şar sayıyla tamamladı.

Sezona galibiyetle güzel bir başlangıç yapan kızları tebrik eden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Lig uzun bir periyot. Galibiyetle başlamak moral açısından önemliydi. Kızlarımız da bunu başardı. Önümüzdeki maçlarda özellikle sakatlıkların olmadığı çekişmeli ve güzel bir lig diliyorum. Takımımıza da ayrıca başarılar diliyorum” dedi.