Bergama’ya güneş enerjisi santrali

İZMİR (İHA) – İzmir’in Bergama ilçesinde belediye, köy tüzel kişiliğinden mahalleye dönüşen Sarıcalar Köyünde yaklaşık 20 bin metrekarelik alana güneş enerjisi santrali kuruyor. Böylelikle Bergama Belediyesi’nin tükettiği elektrik enerjisi giderlerinde yaklaşık yüzde 70 oranında bir düşüş sağlanması hedefleniyor.

Bergama Belediyesi tarafından Sarıcalar’da 20 bin metrekarelik alana kurulacak olan güneş enerjisi santrali 1 megawattlık kapasiteye sahip olacak. Burada kurulacak olan santralde toplam 4 bin 312 adet güneş enerjisi paneli kullanılacak. Ayrıca alanda bin 250 kilowattlık birde trafo yapılacak. Tesisten elde edilen enerji 270 metre mesafelik bir bağlantı hattı ile ana enerji dağıtım hattına aktarılacak.

Etrafı çitle çevrilip sürekli güvenlik kameraları ile takip edilecek olan santralden üretilecek enerji ise Bergama Belediyesi tarafından kullanılan elektrik enerjisi bedellerinden mahsup edilecek. Böylelikle Bergama Belediyesi’nin tüketiminden kaynaklanan elektrik enerjisi giderlerinde yaklaşık yüzde 70 oranında bir düşme sağlanması hedefleniyor.

Yapılacak olan santral ile belediye bütçesine yıllık olarak yaklaşık 700 bin lira katkı sağlanacağını belirten Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama’nın yıllardır çevre duyarlılığıyla anılan bir kent olduğunu, Bergama Belediyesi tarafından güneş enerjisi üretmesinin ise bu çevreci yaklaşımın önemli göstergelerinden birisi olacağını söyledi. Başkan Gönenç ayrıca 1,5 milyon Euro yatırım bedelli projenin ilk 8 yıl sağlanacak mahsuplaşma giderleriyle kendi finansmanını sağlayacağını, güneş enerjisi panellerinin yaklaşık 25 yıllık enerji üretim kapasitesi olduğu için ise kalan 17 yılda Bergama Belediyesi’nin elektriğe çok düşük ücret ödeyeceğini belirtti.