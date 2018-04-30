Beş değişik göz alerjisi bulunuyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özgür Yağız, beş değişik göz alerjisi olduğunu, en sık rastlanan göz rahatsızlığı olan alerjik konjonktivitin genellikle, çocukluk döneminde başladığını belirterek, "Alerjik göz hastalıklarının...

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özgür Yağız, beş değişik göz alerjisi olduğunu, en sık rastlanan göz rahatsızlığı olan alerjik konjonktivitin genellikle, çocukluk döneminde başladığını belirterek, "Alerjik göz hastalıklarının tanısı, hastadan alınacak bilgiler üzerine yapılacak muayene ve laboratuvar incelemeleri sonucunda konulur" dedi.

Göz hastalıklarına dikkat edilmesi uyarısında bulunan Özel Ege Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özgür Yağız, "Beş değişik göz alerjisi vardır. Bunlar mevsimsel ve mevsimsel olmayan alerjik konjonktivit, bahar keratokonjonktiviti, atopik keratokonjonktivit, dev papiller konjonktivit ve temas göz alerjisidir. Sık rastlanan göz rahatsızlığı olan alerjik konjonktivit, genellikle, çocukluk döneminde başlar. Kaşınma, yanma, batma, çapaklanma, kızarıklık, sulanma, ışığa karşı hassasiyet, burun akıntısı, hapşırma, göz kapaklarında şişme gözlerinizde var ise, doktora görünmenizde yarar var. Alerjik göz hastalıklarının tanısı, hastadan alınacak bilgiler üzerine yapılacak muayene ve laboratuvar incelemeleri sonucunda konulur. Allerjinin tedavisinde yapılması gereken şey, alerjen madde tespit edilebiliyorsa mümkün olduğu sürece ondan kaçınmaktır.’’ dedi.

Şeker ve tansiyon hastalarına göz muayenesi şart

Şeker ve tansiyon hastalarının göz muayenelerini düzenli olarak yaptırmaları gerektiğine dikkat çeken Yağız, şöyle devam etti: "Şeker ve tansiyon hastaları, her gün gözlerini kapatıp kendi muayenelerini yaparlarsa, hastalıklarına bağlı olarak gözlerinde gelişebilecek ani rahatsızlıkları fark edebilirler. Eğer hastanın şekeri 200’den yukarı çıktıysa körlük riski katlanarak artar. Hasta bunu başlangıç aşamasında fark edemeyebilir. Göz kontrollerini düzenli yaptıran hastalarda başlangıç aşamasında fark edilebilen bu bozulmalara karşı önlem alınabilir. Şeker ve tansiyon değerleri kötü gittiği sürece gözdeki bozulmanın devam etmesi olasıdır. Kesin sonuç için şekerin ve tansiyonun muhakkak kontrol altında tutulması gerekir. Hastanın ani görme kaybı ya da görme azalması yaşadığı durumda vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalıdır. ’’

Yılda 1 kez muayene önemli

Yağız, "Glokomda (Göz Tansiyonu) erken tanı önemlidir. Özellikle 35 yaş üzerinde, ailesinde glokom öyküsü olanların, şeker hastalığı, kansızlık yada migren ağrısı yaşayanların glokom olma riski fazladır. Bu kişilerin her yıl göz muayenesi olmaları gereklidir. Glokom ile her yaş grubunda karşılaşabiliriz. Yeni doğmuş bebekten ileri yaşlardaki kişilere kadar herkeste olabilir. Ancak glokom tiplerinin görülme sıklıkları yaş ile ilgilidir. Glokom tedavisinde öncelikle göz içi basıncını düşüren ilaçlar verilebilir. Gerekirse lazer ve cerrahi tedavi de uygulanabilir. Glokomun ilaç tedavisinde kullanılan birçok damla mevcuttur. Bu damlalar ya gözdeki sıvının üretimini kısarak yada çıkışını arttırarak göz içi basıncını düşürürler.’’ şeklinde konuştu.

Kendi çalışmalarında tüm göz ameliyatlarında modern teknikler ve sistemler kullandıklarını belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özgür Yağız, "Kliniğimizde bilgisayarlı ve manuel ölçme ile değerlendirme sistemleri kullanılmakta, hasta bilgileri yine bilgisayar ortamında saklanmaktadır. Katarakt ve glokom cerrahisi, şaşılık ameliyatları, göz yaşı kanal cerrahisi, göz tembelliği, oküloplastik, kontakt lens, göz kuruluğu testleri, deneyimli hekimimiz tarafından ileri muayene ve tetkik cihazları kullanılarak alanında uzman hekim kadromuz ile yapılmaktadır.’’ dedi.