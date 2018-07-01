Beydağ Kurudere’ye 3 milyon liralık içme suyu yatırımı

Beydağ Baraj Havzasında kaldığı için yeni yerleşim yerine taşınan ve içme suyu şebekesi olmayan Kurudere Mahallesi Ova mevkii şebekeye kavuşuyor. 3 milyon lira tutarındaki yatırım yaz sonunda tamamlanacak.İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU...

Beydağ Baraj Havzasında kaldığı için yeni yerleşim yerine taşınan ve içme suyu şebekesi olmayan Kurudere Mahallesi Ova mevkii şebekeye kavuşuyor. 3 milyon lira tutarındaki yatırım yaz sonunda tamamlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğünün Bütünşehir Yasası ile sınırlarına bağlanan çevre yerleşimlerde alt yapı seferberliği sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da bir yandan muhtarlarla bir araya gelerek sorunları tespit ediyor, yapılacaklar çalışmalar hakkında bilgi veriyor. Başkan Kocaoğlu’nun nisan ayında Beydağ’da gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısında baraj havzasında kaldığı için Kurudere Mahallesi Ova mevkiine taşınan bölge sakinleri, içme suyu şebekesi taleplerini iletmişti. Başkan Aziz Kocaoğlu’nun talimatı üzerine İZSU tarafından yürütülen proje çalışmaları hızlandırılarak imalata başlandı. İZSU Ödemiş Şube Müdürlüğünce yürütülecek çalışmalar kapsamında Ova mevkisine 10 kilometrelik içme suyu şebekesi döşeniyor. Ayrıca Bakır ve Karaoba mahallelerinin de içme suyu şebekesi yenilenecek. Toplam 22 kilometrelik içme suyu şebekesi ve branşman hattından oluşan yatırım 3 milyon liraya mal olacak. İmalatlar yaz sonunda bitirilmiş olacak.