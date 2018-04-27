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27 Nisan 2018 Cuma 11:24

Bezelye üreticisi düşük fiyatlardan dertli

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bezelye hasadında son günler yaşanırken, şu anda 2,5 lira civarında seyreden fiyat üreticiyi memnun etmedi.Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesinde yoğun şekilde üretimi yapılan bakla ve bezelye hasadı...

Bezelye üreticisi düşük fiyatlardan dertli
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İzmir’in Ödemiş ilçesinde bezelye hasadında son günler yaşanırken, şu anda 2,5 lira civarında seyreden fiyat üreticiyi memnun etmedi.

Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesinde yoğun şekilde üretimi yapılan bakla ve bezelye hasadı devam ediyor. Nisan’ın ilk haftasında başlayan hasat sezonunda son günler yaşanıyor. Yaklaşık bir ay önce 3 liradan alıcı bulan bezelye sonraki günlerde 2 liraya kadar düştü. Kaymakçılı üretici Zeki Ekici, 4 dönüm kadar bezelye ektiklerini belirterek, “Rekolteden umduğumuzu bulamadık. Beklediğimiz fiyatla da ürünü satamayınca sezonu zararına kapattık” dedi. 1 dekar bezelye ekiminde 2 bin lira kadar masraf yapıldığını ifade eden Ekici, “Sezonu 2 liradan kapatıyoruz. 1 dekar üretimde normal olarak bin ton civarında ürün elde edilir. Bu da 2 bin lira civarında gelir demektir. Üretici sezonu kar etmeden kapatıyor diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Sezonda tarlanın ve iklimin durumuna göre 2-3 kez hasat yapılabildiğini belirten Ekici, tarla kirası, tohum, tarlanın hazırlanması, gübre ve sulama giderlerinin yanı sıra en önemli maliyetin toplama olduğunu söyledi. Ekici, "Bunun maliyeti 1 dekarda 1000 TL civarında olunca sezonda kendimize karsız iş çıkarmış olduk” dedi
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