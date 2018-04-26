‘Bilge Çınarlar’dan sezon finali

Karşıyaka Belediyesi tarafından kurulan Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, kurs sezonunu renkli etkinliklerle kapatıyor. Sergi, gösteri ve konserlerle yeteneklerini sergilemeye hazırlanan çınarlar, yaz boyunca da merkezden yararlanmaya...

Karşıyaka Belediyesi tarafından kurulan Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, kurs sezonunu renkli etkinliklerle kapatıyor. Sergi, gösteri ve konserlerle yeteneklerini sergilemeye hazırlanan çınarlar, yaz boyunca da merkezden yararlanmaya devam edecek.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla örnek bir yatırıma imza atarak ‘Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’ni hizmete açan Karşıyaka Belediyesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşlara sosyal yaşamın kapılarını araladı. Geçen Ekim ayında faaliyete geçen merkezde üye sayısı bin 700’e yaklaşırken, ücretsiz olarak düzenlenen kurslar da büyük ilgi gördü. Tango, resim ve örgü gibi 14 farklı branştaki kurslarda hem yeteneklerini geliştiren hem de keyifli vakit geçiren çınarlar, yıl sonu etkinlikleri için de hazırlıklarını tamamladı.

Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezinde Türk Halk Müziği eğitimi alan kursiyerler, 27 Nisan Cuma saat 20.00’de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosunda muhteşem bir konser verecek. 29 Nisan Pazar akşamı ise aynı sahnede, Türk Sanat Müziği şöleni sunulacak. Mefruşat, takı, örgü, ahşap boyama, ev aksesuarları ve resim kursiyerleri de 2 Mayıs’ta merkezde ortak bir sergi açarak el emeklerini görücüye çıkaracak. Sergi açılışında tango kursiyerleri gösteri yapacak.

“Biz büyük bir aileyiz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezimizde açtığımız kursların gördüğü ilgiden büyük memnuniyet duyduk. Çınarlarımızın heyecanını paylaşmak isteyen herkesi yıl sonu etkinliklerine bekliyoruz. Kuaför, psikolojik danışmanlık ve kütüphane gibi çeşitli olanakların da sunulduğu merkezimiz, yaz döneminde de üyelerini ağırlamaya devam edecek. Kasım ayında açılacak yeni sezonda ise çınarlarımızı yine dolu dolu bir programla karşılayacağız. Biz büyük bir aileyiz ve bu ailenin baş köşesindeki çınarlara en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz” dedi.