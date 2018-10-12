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12 Ekim 2018 Cuma 11:13

Bilimin kalbi Buca’da atıyor

Buca Belediyesi’nin TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme programı kapsamında Buca Kaymakamlığı ve Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle birlikte ortaklaşa düzenlediği Buca Bilim Şenliği, Buca Hasan Ağa Bahçesinde başladı. Robot...

Bilimin kalbi Buca'da atıyor
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Buca Belediyesi’nin TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme programı kapsamında Buca Kaymakamlığı ve Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle birlikte ortaklaşa düzenlediği Buca Bilim Şenliği, Buca Hasan Ağa Bahçesinde başladı. Robot biliminden, fen ve uzay bilimlerine kadar 55 ayrı atölyenin yer aldığı şenlik, birbirinden ilginç gösteri, şov ve gözlem etkinlikleriyle 7’den 70’e yaklaşık 25.000 kişiyi 3 gün boyunca bilimle buluşturmayı hedefliyor.

“Bilim Herkesin Hakkı “ sloganıyla düzenlenen Buca Bilim Şenliği, Buca Kaymakamı Fecri Fikret Çelik, Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Can, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık ve yüzlerce öğrencinin katıldığı törenle Hasan Ağa Bahçesi’nde başladı. Buca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yürütücülüğünde Buca Kaymakamlığı, Buca Belediyesi ve Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlenen Şenlik, renkli ve eğlenceli kimya şovlarıyla her yaş gurubundan Bucalının büyük ilgisini çekti. Buca Kaymakamı Fecri Fikret Çelik ‘de şenlik stantlarını tek tek gezip ilginç projeler hakkında bilgi aldı.

2018 Tübitak 4007 Bilim Şenlikleri Programı kapsamında Türkiye genelinde kabul edilen 120 projeden biri olan ve bilimin yaygınlaştırılması ve sevdirilmesini amaçlayan şenliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Birbirinden ilginç 55 atölye

11-12-13 Ekim tarihlerini kapsayan Buca Bilim Şenliği, çoğunluğu akademisyen ve öğretmenden oluşan 75 kişilik proje ekibinin teknoloji ve robot bilimi, fen ve uzay bilimleri, sosyal bilimler, tıbbi bilimler, tarım, el sanatları ve geleneksel sanatlar gibi alanlarda 55 ayrı atölyede düzenledikleri seminerler ve gösterilerle her an gelişen bilim dünyasının büyülü kapısını ziyaretçilerine açtı.

Uzaydan taş devrine

Robotik kollardan atık kapaklardan silgi yapımına, bio-plastikten sağlıklı eşya üretiminden takım yıldızı dürbünü yapımına kadar görsel şovlarla zenginleştirilmiş atölyelerin yer aldığı Bilim Şenliği, ilk günden yüzlerce öğrenciyi bilimin eğlenceli dünyasıyla tanıştırdı.

Uzay küresiyle gökyüzünü, biyoloji atölyesinde hücrelerin ilginç yapısını, kağıt katlama sanatı origaminin matematikle şekillenişini öğrenen yüzlerce öğrenci, 3 gün boyunca bilim ve eğlence dolu büyük bir serüven yaşayacak olmanın heyecanını yaşadı.
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