Bosna Hersek’te Türk rüzgarı

Bu sene 40. kez düzenlenen Nivea Fashion Week’te Türk modacı Aybüke Kemiyeva Türkiye’yi temsil etti.Birbirinden güzel 14 defilenin düzenlendiği Bosna Hersek Nivea Fashion Week bu sene de yoğun ilgi gördü. Birçok ülkeden modacı katıldı....

Bu sene 40. kez düzenlenen Nivea Fashion Week’te Türk modacı Aybüke Kemiyeva Türkiye’yi temsil etti.

Birbirinden güzel 14 defilenin düzenlendiği Bosna Hersek Nivea Fashion Week bu sene de yoğun ilgi gördü. Birçok ülkeden modacı katıldı. Türkiye’yi temsilen birbirinden güzel kıyafetleriyle Aybüke Kemiyeva katıldı. Defilenin finalinde Çukur dizisiyle ünlenen Gazapizm’in seslendirdiği Heyecanı Yok şarkısı davetlilerin ilgisini çekti. Modacı Aybüke Kemiyeva, ‘’Çok heyecanlandım. Orda olmak benim için çok büyük onurdu. Ülkemi güzel bir şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Oraya gelen herkese çok teşekkür ederim. Türkiye’de büyük bir defileye hazırlanıyorum.’’ dedi.