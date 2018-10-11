Bosna Hersek’ten kardeş okul ziyareti

Çiğli Yıldız Tınas İzmiroğlu Lisesinin kardeş okulu Nedzad İbrisimovic Lisesi’nin öğretmen ve öğrencileri Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan’ı ziyaret etti, Başkan Arslan daha sonra gençler için Türk müziği ve yemekleri eşliğinde...

Çiğli Yıldız Tınas İzmiroğlu Lisesinin kardeş okulu Nedzad İbrisimovic Lisesi’nin öğretmen ve öğrencileri Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan’ı ziyaret etti, Başkan Arslan daha sonra gençler için Türk müziği ve yemekleri eşliğinde eğlenceli bir gece düzenledi.

Okullar arası kaynaşmayı ve kültürler arası dayanışmayı artırmak amacıyla Çiğli Yıldız Tınas İzmiroğlu Anadolu Lisesi’nin kardeş okul olarak seçtiği Bosna - Hersek Srednjoskolski Centar Nedzad İbrisimoviç Lisesi’nden 8 öğretmen ile 24 öğrenci Çiğli’ye geldi. Çiğli ve İzmir’de 4 gün boyunca çeşitli program ve gezilere katılan heyet Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan’ı makamında ziyaret etti.

Ülkeler arası kaynaşmayı önemsediklerini belirterek gençlerle sohbet eden Başkan Hasan Arslan, “Kültürler arası iletişim çok önemli. Karşılıklı olarak birbirimizi tanıyoruz. Bunun Çiğlimiz için de önemli olduğunu düşünüyorum. Kültürümüzü yakından tanımaları, ülkelerine döndüklerinde de anlatmaları çok önemli” dedi.

Nedzad İbrisimoviç Lisesi Müdürü Amir Dizafa da ülkeler ve kültürler arası ilişkilerin önemli olduğunu vurgulayarak, “Bizler de bu ilişkilerin önemli olduğunu biliyoruz. Gençlerimizin ileride bu iletişimlerini sürdüreceklerini düşünüyorum. Biz burada çok sıcak karşılandık ve sizleri yakından tanıdık. Gösterilen sıcak ilgi bizleri çok memnun etti” diye konuştu. Başkan Hasan Arslan Bosna Hersekli heyet ve Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri için Çiğli Akvaryum Kafe’de gece düzenledi. Gecede gençler davul zurna eşliğinde bol bol şarkılar söyleyip, oyun havalarına eşlik ettiler.