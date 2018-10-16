Bremen Yatırım Ajansı geliyor

Torbalı Ticaret Odası (TTO), finansal krizden sonra ihracatın geliştirmesi konusunda yaptığı çalışmalara bir yenisini ekliyor. Bu kapsamda, 17 Ekim 2018 Çarşamba günü bölgenin önde gelen şirketlerin yöneticileri ile Bremen Yatırım Ajansı Türkiye Koordinatörü Erol Tüfekçi’nin Torbalı ilçesinde bir araya geleceği bildirildi.

Ege Bölgesi’nde en büyük ekonomiye sahip bölge olan Torbalı, yine önemli bir programa ev sahipliği yapacak. Ekonomiye yön veren Torbalı Ticaret Odası (TTO), 2017 Aralık ayında üyelerine hizmet alanında önemli bir adım atmıştı. Torbalı’da bulunan firmaların ihracat rakamlarının artması ve kurumsallaşmasına katkı koymayı hedefleyen TTO, bu kapsamda bünyesinde Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Birimi’ni kurmuştu. Kurulduğu günden bu yana; akademik çalıştay, teknik-sosyal eğitimler ve bölgesel analiz çalışmaları ile Torbalı Ticaret Odası’nda birçok konuda şirketlere destek olan birim, Torbalı iş dünyasının ekonomiye daha fazla katkıda bulunması adına her türlü adımı atmaya devam ediyor.

İki ay önce baş gösteren finansal krizin ardından Başkan Abdülvahap Olgun, haziran ayından bu yana gerçekleşen döviz kurlarındaki artış sonrası, 60 yabancı şirkete bir güven mektubu yazmıştı. Başkan Olgun mektubunda, ABD, Almanya, Rusya, İsviçre, Danimarka ve Fransa sermayeli şirketlere, Türk ekonomisinin tüm fonksiyonlarının yerinde olduğu ve ülkenin ekonomik potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etmişti. Hemen akabinde, şirketlerin bu durgunluğu atlatması için düğmeye basan Torbalı Ticaret Odası, bölgedeki firmaların finans ve dövizde yaşanan sıkıntılı süreci en az hasarla atlatmasına yardımcı olmak amacıyla ’İhracatta Yanınızdayız’ programını devreye sokmuştu. Program kapsamında, Torbalı Ticaret Odası Dış Ticaret Birimi, öncelikli hedefi ihracata başlamak isteyen veya ihracat sürecine başlamış; ancak yeterli verimi alamamış işletmeler olarak belirlemiş ve ihracata giriş konusunda, bu işletmelere yönelik geniş kapsamlı bir plan sunmuştu.

Torbalı-Bremen iş birliği

TTO Başkanı Abdülvahap Olgun, şimdi de Torbalı-Bremen işbirliği için düğmeye bastı. İhracatı arttırmak ve bölgenin katma değerini yükseltmek adına yapılan çalışmalarında hız kesmeyen Torbalı Ticaret Odası, şimdi de Bremen ile Torbalı’yı bir araya getirmeye hazırlanıyor. 17 Ekim 2018 Çarşamba Günü, Bremen Yatırım Ajansı (Bremen Invest) Türkiye Koordinatörü Erol Tüfekçi, bölgenin öncü şirketlerinin yöneticileri ile bire bir görüşmeler yapmak üzere Torbalı Ticaret Odası’nda yerini alacak. Tüfekçi, “Almanya’da nasıl firma kurulur, yurt dışına açılmanın getirdiği fayda ve avantajlar nelerdir, ihracata etkileri nelerdir” gibi birçok konuda bilgilendirmelerde bulunması beklenirken, Tükekçi’nin Torbalı İle Bremen arasında ihracat konusunda bir köprü vazifesi görmesi öngörülüyor.