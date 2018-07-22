Bu kurs gençlerin gözdesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nda açılan Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya İletişimi Kursu, kısa sürede gençlerin gözdesi oldu. 72 saatlik ücretsiz eğitime katılan kursiyerler, şimdiden yeni projeler geliştirmeye başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, İzmirlilerin mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla oluşturduğu Meslek Edindirme ve Beceri Kursları içinde yer alan Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya İletişimi Kursu, çok kısa süre içinde herkesin gözdesi oldu.

Son yıllarda çok hızlı bir büyüme trendi içine giren sosyal medya sektöründeki yetişmiş eleman ihtiyacına yönelik olarak açılan ilk kursa, özellikle gençler büyük ilgi gösterdi. Sosyal medyanın hayatımızdaki yerinden kriz yönetimine, içerik hazırlanmasından dijital dönüşüme, stratejiden planlamaya kadar pek çok konunun 72 saatlik eğitim sürecinde katılımcılara anlatıldığı Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya İletişimi Kursu’na 65 kursiyer katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası bünyesinde ilk kez düzenlenen kursun 8 Ağustos’a kadar süre ceği bildirildi.

"Eğitimler çok keyifli"

Kursun eğitmenlerinden Mustafa Hepekiz, çalışmalarının oldukça keyifli gittiğini belirterek, “Artık dijitalin çok hızlı bir şekilde her şeyi değiştirdiği ve bunun fazlasıyla önemsendiği bir dönemde yaşıyoruz. İnsanların bunun farkında olarak bu salonda bu eğitimi alıyor olması, gerçekten de önemli” şeklinde konuştu.

"İyi ki bu kursa katılmışız"

Meslek Fabrikası gibi tarihi binada birbirinden yetenekli ve anlayışlı hocalarla birlikte çalışma fırsatı bulduğu için kendisinin çok şanslı olduğunu söyleyen kursiyer Safiye Karakurt, “Benim gibi burada daha birçok öğrenci var. Dersler sohbet havasında işleniyor ve bu yüzden zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya İletişimi kursuna başladıktan sonra, Meslek Fabrikası’nın eğitim dallarının aslında ne kadar geniş olduğunu da öğrendim. Tornacılıktan girişimciliğe kadar pek çok kursa kayıt yaptırabiliyoruz. Gayrimenkul sektöründe ilerlemek istiyorum ve kariyerim anlamında pazarlama b içimlerini öğrenmek bana fayda sağlayacak” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sedef Çoloğlu ise Meslek Fabrikası gibi bir yerde, böyle bir eğitim almalarını sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Mesleğimde hem beni daha çok geliştirmesi hem de kişisel gelişimime katkı sağlaması için bu kursa kayıt oldum. Herkes bu şansı elde edemez. Aktif bir sosyal medya kullanıcısıyım. Birçok sosyal medya platformunda bulunmama rağmen son üç günde öğrendiklerim sayesinde aslında sosyal medya hakkında ne kadar az şey bildiğimi fark ettim. Bu kurstan alabileceğim bilgiler ışığında ileride müthiş şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Üstelik bu kursu dışarıda çok fahiş fiyatlara verirlerken İzmir Belediyesi bunu ücretsiz sunuyor. İyi ki katılmışım."