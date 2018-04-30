Bu sofra iyilik dolu

Uluslararası Urla Enginar Festivali kapsamında Koruncuk tarafından kurulan iyilik sofrasında, 400 kalp çocuklar için attı. Koruncuk Vakfı İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Işıl Nişli, Koruncukköy Urla’nın hayırseverlerin desteğiyle inşaatının tamamlandığını kısa süre içinde faaliyete geçeceğini söyledi.

Kurucuları arasında Adile Naşit,Türkan Şoray’ın da yer aldığı ve Türkiye’nin en güvenilir vakıf olarak gösterilenTürkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, (KORUNCUK), Uluslararası Urla Enginar Festivali kapsamında “İyilik Sofrası” kurdu. Demirci Koyu’nda deniz ve enginar tarlası arasına kurulan sofra, yöresel lezzetlere ev sahipliği yaptı. İzmir iş dünyasından ünlü isimlerin yer aldığı, kalbi iyilik için atan 400 hayırseverin katıldığı iyilik sofrası, Koruncukköy Urla yararına düzenlendi.

Koruncuk Vakfı İzmir Başkanı Işıl Nişli, İzmir’in Koruncukköy Urla için kenetlendiğini belirterek “Bu sofra gösteriyor ki İzmir’in yüreğinde iyilik var. Bu köy de iyilikler köyü olacak” dedi. “El ver hayata tutunsun” sloganıyla yola çıktıklarını ve her isteyenin uzatacağı farklı bir yardım olabileceğini söyleyen Nişli, “Çocuklar hepimizin çocukları, yardım için bizimle iletişime geçin” dedi. Türkiye’de 31 bin korunma gereksini olan çocuk olduğunu, her yıl 700 bebeğin sokağa bırakıldığını hatırlatan Nişli, vakıf olarak 3 ana konuda hizmet verdiklerini söyledi.

Açılış yakında

Bunlardan ilkinin korunmaya muhtaç çocuk sayısını azaltmak amacıyla “Ana Baba Okulu” adı altında aile içi doğru ve sağlıklı iletişime yönelik çalışmaları kapsadığını belirten Nişli, “İkinci çalışmamızı ise Çocukköylerdeki çocuklarımızın sevgi ve ilgi ile bakımı oluşturuyor. Bu kapsamda Koruncukköy Urla’yı tamamladık. Sadece bahçe düzenlemeleri ve küçük detaylar kaldı. İzinlerimiz de tamamlandıktan sonra hep birlikte açılışımızı gerçekleştireceğiz” dedi. Vakıf olarak bir diğer çalışma alanlarının ise “Türkiye’de tek” olduğuna dikkat çeken Nişli, “Biliyorsunuz korunmaya muhtaç çocuklar 18 yaşını geçince ilgili kurumların da desteği sona eriyor. Bizler18 yaşın uğurlanmak için erken olduğunu düşünüyoruz. Koruncukların mutlaka eğitimlerini tamamlayıp işlerine yerleşinceye kadar maddi desteğimizi tam olarak devam ettiriyoruz, manevi destek zaten yaşam boyu devam ediyor” diye konuştu.

Kaymakam Can: "Türkiye adına teşekkür ediyoruz”

İyilik sofrasına katılan Urla Kaymakamı Önder Can ise devletin risk altındaki çocuklar için elinden geleni yaptığını, vakıfların desteğinin ise bu konuda çok önemli “tamamlayıcı” bir destek görevi gördüğünü söyledi. Kaymakam Can, “Koruncuk hem ilçemizde hem bölgemizde çok güzel faaliyetler yürütüyor ve çocuklarımıza sahip çıkıyor. Ben Koruncuk Vakfı’na ve destekçisi hayırseverlere ülkemiz adına teşekkür ediyorum” dedi .

Başkan Uyar: “Türkiye’nin yüzünü güldürüyorsunuz”

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ise Uluslararası Urla Enginar Festivali’nin aslında ilçenin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen bilinçli, programlı bir eylem planı olduğunu söyledi. Son 3 yılda enginar üretiminin yüzde 87.5, üreticinin gelirinin ise yüzde 275 oranında artığını belirten Uyar bu nedene festivalin yalnızca eğlenmek adına yapılmadığını söyledi. İyilik Sofrası’nında benzer bir görevi olduğunu ve masa başında oturan insanların herbirinin çocuklar için destek veren iyilikseverlerler olduğunu ifade eden Uyar, “Biliyorsunuz, İzmir denilince Türkiye’nin yüzü gülüyor. Bizim için bu çok büyük sevinç kaynağı. Bizler bir olduğumuz, beraber olduğumuz sürece Güneş yine İzmir’den doğacak, bu doğan Güneş sizler sayesinde de bütün Türkiye’yi aydınlatacaktır” diye konuştu.