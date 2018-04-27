Buca Belediyesi 373 Bucalıyı hayallerine kavuşturdu

Buca Belediyesi yüzlerce Bucalıya okuma yazma öğretip umutlarını yeşertti, hayatlarına ışık oldu. Çocuk yaşlarında okula gidemeyen Bucalılar Buca Belediyesi’nin açtığı okuma-yazma kurslarıyla yaşama yeniden tutundu.

Buca Belediyesi, kimi aile baskısı kimi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen yüzlerce Bucalıya yepyeni bir yaşamına ve özgürlüğün kapılarını açtı. Kalem tutacakları yaşlarda okula gidemeyen kadın erkek yüzlerce Bucalı Buca Belediyesi’nin açtığı okuma-yazma kurslarında eğitim görerek harflerin büyülü dünyasına dalıp, karanlıktan kurtuldu.

Buca Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Çamlıkule Semt Evi, Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi ile Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezinde açtığı okuma yazma kurslarına katılan kursiyerler hayatlarında ilk kez kalem, defter ve harflerle tanışıp özgürlüklerine kavuştu. Belediye üç tesisinde düzenlediği kurslarda toplam 373 Bucalıya okuma yazma öğretti.

Yaşları 20 ile 65 arasında değişen, minik öğrenciler kadar heyecanla sıralara oturup, ellerinde kitapları defterleriyle hayatları boyunca süren zorluklardan kurtulan 373 Bucalı şimdilerde sokağa çıktıklarında ulaşım araçlarının hat numarasını okuyabilmenin, çarşı pazarda rakamları bilerek alışveriş yapmanın hatta çocuklarına veya torunlarının derslerinde yardım edebilecek olmanın keyfini yaşıyor.