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26 Nisan 2018 Perşembe 13:18

Buca Belediyesi’nin yatırım atağı sürüyor

Yatırımları, fiziki ve sosyal çalışmalarıyla göz dolduran Buca Belediyesi, kenti çağdaş ve modern projelerle buluşturup, yenilemeye devam ediyor. İnşası süren projeleri yerinde inceleyen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Ufuk Kapalı...

Buca Belediyesi'nin yatırım atağı sürüyor
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Yatırımları, fiziki ve sosyal çalışmalarıyla göz dolduran Buca Belediyesi, kenti çağdaş ve modern projelerle buluşturup, yenilemeye devam ediyor. İnşası süren projeleri yerinde inceleyen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Ufuk Kapalı Pazaryerini Haziran, Buca Çarşı Projesi’ni Ağustos ayında olmak üzere hayata geçirmeyi vaat ettikleri tüm projeleri 2018 yılı içinde tamamlayacaklarını müjdeledi.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, temeli atılan projeleri yerinde inceleyip, bir an önce Bucalılarla buluşturmak için yoğun mesai harcıyor. Ufuk Mahallesinde 4 bin 410 metrekarelik alanda inşa edilen; pazarcı lokali, zabıta amirliği, mescit, tuvalet, bebek bakım odası ünitelerinin bulunduğu, bölge halkının basketboldan voleybola kadar birçok sporu yapabileceği düzenlemelerle kompleks bir yapı olarak inşa edilen Ufuk Kapalı Pazaryerini inceleyen Başkan Piriştina, bölge halkına Haziran ayı sonunda açılış müjdesi verdi.

Buca’yı yatırımlarla buluşturmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Piriştina, Fırat, Göksu ve Yeşilbağlar bölgelerini kapsayan Ova Kapalı Pazaryeri ve Adatepe Kapalı Pazaryeri’nin de en kısa zamanda temelini atarak 2018 yılı içinde tamamlayacaklarını açıkladı. Buca’nın çehresini değiştirecek yeni kent merkezi olarak nitelendirilen Buca Çarşı’yı da Ağustos ayında açacaklarını belirten Başkan Levent Piriştina, “Yatırım projelerimiz araştırma, projelendirme, yapısal uygunluk derken uzun etaplardan geçiyor, süreler uzayabiliyor. Ama tüm projelerimizi 2019’a girmeden hizmete sunacağız, Bucalılar keyfini çıkartacak” açıklamasında bulundu.
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