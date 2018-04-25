Buca Çocuk Meclisi sanata damgasını vurdu

Buca Kent Konseyi, Buca’nın gelişimi ve ihtiyaçlarında çocuklarında söz sahibi olabilmesi için Çocuk Meclisi oluşturdu. Buca Çocuk Meclisini oluşturan minik Bucalı çocukların ilk faaliyeti kendi hazırladıkları pandomim ve kukla gösterimi...

Buca Kent Konseyi, Buca’nın gelişimi ve ihtiyaçlarında çocuklarında söz sahibi olabilmesi için Çocuk Meclisi oluşturdu. Buca Çocuk Meclisini oluşturan minik Bucalı çocukların ilk faaliyeti kendi hazırladıkları pandomim ve kukla gösterimi oldu.

Kent yönetiminde etkin çalışmalar yaparak Buca Belediyesi’nin ‘Daha yaşanabilir bir Buca’ hedefi doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Buca Kent Konseyi, geleceğimiz olan çocukların yaşadıkları kentte aktif rol oynayabilmesi için Buca Çocuk Meclisini oluşturdu. Spordan sanata, eğitimden kültüre her alanda geliştirecekleri projelerle Buca’nın geleceğine yön vermek için çalışmalar yapacak olan Çocuk Meclisi’nin ilk çalışması sanat üzerine oldu.

10 Bucalı çocuğun yönetiminde oluşturulan Buca Kent Konseyi Çocuk Meclisi, Karnaval Oyuncuları ile birlikte tiyatro grubu oluşturdu. Sanatın başkenti olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi’nin katkılarıyla oluşturulan tiyatro grubu pandomim ve kukla gösterileri ile renklendirdikleri tiyatro oyunlarını Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde sahneledi. Bucalı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Buca Çocuk Meclisi’nin hazırladığı tiyatro gösterimi öncesi konuşan Buca Kent Konseyi Başkanı Mürüvet Balcılar, Buca’nın kalkınması ve sorunlarının çözümünde çocukların parlak fikirlerine büyük önem verdiklerini, hazırlayacakları projelerle Buca’nın gelişimine güzel bir ivme kazandıracaklarına inandıklarını söyledi.