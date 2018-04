Buca’da can dostlarına beş yıldızlı tesis

Buca Belediyesi, can dostlarına ve hayvanseverlere beş yıldızlı bir tesis kazandırdı. 7 bin metrekare alanda hayvanseverlerin ve can dostlarının tedaviden eğlenceye, alışverişten serbest oyun alanlarına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacak Buca Belediyesi Özgür Hayvan Parkı, düzenlenen törenle açıldı.

Buca Belediyesi, can dostlarına ve hayvanseverlere beş yıldızlı bir tesis kazandırdı. 7 bin metrekare alanda hayvanseverlerin ve can dostlarının tedaviden eğlenceye, alışverişten serbest oyun alanlarına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacak Buca Belediyesi Özgür Hayvan Parkı, düzenlenen törenle açıldı.

Buca Belediyesi Özgür Hayvan Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Buca Belediyesinin son teknoloji ile donatıp, aynı anda 60 köpek ve 135 kediye hizmet verebilecek kapasiteye yükselttiği Tınaztepe mevkiindeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi’nin hemen yanında 7 bin metrekare alanda konumlanan Özgür Hayvan Parkı’nın açılış törenine CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Gökhan Özdemir, meclis üyeleri, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir Temsilcisi Esin Önder ve federasyon üyeleri, Ege Fikir Ortaklığı Derneği (EFODER) temsilcileri, muhtarlar ve yüzlerce hayvansever katıldı. Açılışta konuşan İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Gökhan Özdemir, tüm canlılara saygıyla yaklaşan Buca Belediyesine teşekkür ederek, "Gerçekten çok güzel bir yer. Özgür Hayvan Parkı, pet market, kafe ile bir konsept yaratılmış. Belki de Türkiye’de örneği yok. Umuyorum tüm belediyelere bu örnek olsun” dedi.

“İnançla yaptık”

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ise, can dostlarının yemyeşil doğa içinde sahipleriyle birlikte keyifli zaman geçirebilecekleri, büyük ve küçük ırklar için ayrı ayrı düzenlenen spor ve aktivite alanları ile dikkat çeken pet kafe, pet market ve work shop üniteleriyle hayvanseverlere keyifli bir ortam sunan Özgür Hayvan Parkı’nı Buca’ya kazandırmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi. Parkın canlıya saygıyı içeren çok önemli bir fonksiyonu olduğuna dikkat çeken Başkan Piriştina, “İnanıyorum, biliyorum ki Türkiye’ye örnek olacak bir proje. İnsanlarla can dostlarımızı bir araya getirmek, can dostlarımız hayvanları canlıya yakışır bir ortamda ağırlamak, içimizdeki canlıya olan saygıyı yaşatabilmek için bu tesiste çok önemli işlere imza atacağımıza inanıyorum. Özgür Hayvan Parkı bundan sonra İzmirlilerin buluşma yerlerinden olacaktır. Bundan sonra iş sizde. Bizler inançla yaptık, örnek olacağına inandık. Gerisi sizlerin elinde. Bundan sonra burayı yaşatacak, burayı insanla, hayvanla, canlılarımızla yaşatacak sizlersiniz” diye konuştu.

Piriştina, tüm Türkiye’ye örnek olacak nitelikler barındıran Özgür Hayvan Parkı’nın yapımında ve projelendirilmesinde büyük emek verip, yoğun mesai harcayan eşi Ahu Piriştina’ya da, “Her başarının arkasında başarılı bir kadın vardır. Böylesi bir tesisin Buca’ya kazandırılmasında, bu başarıya ulaşmada yoğun çaba sarf eden karım Ahu Piriştina’ya teşekkür ederim. Onun çabasıyla böylesi bir şaheser oluştu” diyerek teşekkür etti.

HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder ve federasyon üyeleri ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hayvan Dostları Topluluğu, Başkan Levent Piriştina ve eşi Ahu Piriştina’ya teşekkür plaketi verdi.

Pet marketin geliri sokak hayvanlarına

Özgür Hayvan Parkı’nın açılış kurdelesini misafirlerle birlikte kesen Başkan Piriştina, büyük küçük tüm hayvan ırklarına göre düzenlenen oyun alanları ile pet market ve pet kafeyi hayvanseverlerle birlikte gezdi. Hayvanseverlerin sadık dostları için oyuncaktan kıyafete kadar tüm alışverişlerini pet marketten yapabileceğini söyleyen Piriştina, pet markette satılan ürün gelirlerinin sokak hayvanlarına aktarılmak üzere Buca Belediyesi ve Buca Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde açılan tığ ve şiş örücülüğü kursunda eğitim alan hayvansever kursiyerlerce hazırlandığını belirterek, tüm İzmirlileri pet marketten alışverişe davet etti. Can dostlarıyla birlikte keyifli zaman geçirecek ortama kavuşan hayvanseverler, kendilerine bu ortamı hazırlayan Buca Belediyesine teşekkür ettiler.