Buca’da can dostlarına yeni yaşam alanı

Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin mevcut kapasitesini ek rehabilitasyon ünitesi ve engelli kedi evi inşa ederek yüzde 100 oranında arttırıp, aynı anda 60 köpek 135 kediye hizmet verebilecek kapasiteye yükselten Buca Belediyesi, merkeze yepyeni ve eşsiz üniteler ekleyerek can dostları için içinden çıkmak istemeyecekleri yeni bir tesis kurdu.

Merkezin hemen yanındaki yaklaşık 7 bin metrekare alana yayılan özgür hayvan parkı, pet kafe ve pet marketten oluşan yepyeni ünitelerle can dostlarına ve hayvanseverlere keyifli bir ortam hazırlandı. 28 Nisan Cumartesi günü açılışı yapılacak olan muhteşem tesiste can dostlarının özgürce gezip, oyunlar oynayacağı Özgür Hayvan Parkı, hayvanseverlerin bir araya gelip, keyifli zamanlar geçireceği Pet Kafe, hayvanseverlerin sadık dostları için oyuncaktan kıyafete kadar tüm alışverişlerini yapılabileceği pet market bulunuyor. Merkez bünyesinde kurulan pet markette satılacak ürünler ise geliri sokak hayvanlarına aktarılmak üzere Buca Belediyesi’nin tığ ve şiş örücülüğü kursunda eğitim alan hayvan sever kursiyerlerce hazırlanıyor.

Piriştina “Bir ilke imza attık”

Can dostları ve hayvanseverlerin tüm ihtiyaçlarını giderebilecekleri yepyeni cazibe merkezini 28 Nisan Cumartesi günü Saat 16.00’da görkemli bir törenle açacaklarını söyleyen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, “Bir ilke imza atarak tüm canlıları bir araya getiren, nitelik ve donanım bakımından eşsiz bir cazibe alanı oluşturduk. Hayvanseverlerimizin can dostlarıyla eğlenerek, keyifli saatler geçirebilecekleri özgür yaşam alanları oluşturduk. Yaşam ve eğlence alanımız, pet marketimiz, kafemizle muhteşem ve eşi benzeri olmayan bir bölge oluşturduk. Tüm İzmirlilere tavsiyem mutlaka gelin, görün! Bu eşsiz alanı can dostlarınızla paylaşın” dedi.