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20 Temmuz 2018 Cuma 11:31

Buca’da üniversite tercih günleri başlıyor

İzmir’de Buca Belediyesi, öğrencilerin üniversite tercihlerini belirlemede destek olmak amacıyla üniversite tercih günleri ismiyle bir program düzenleyeceğini duyurdu.Buca Belediyesi, ilçede ailelerin eğitim giderlerine destek olmak amacıyla...

Buca'da üniversite tercih günleri başlıyor
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İzmir’de Buca Belediyesi, öğrencilerin üniversite tercihlerini belirlemede destek olmak amacıyla üniversite tercih günleri ismiyle bir program düzenleyeceğini duyurdu.

Buca Belediyesi, ilçede ailelerin eğitim giderlerine destek olmak amacıyla projelendirip, yılda bin öğrenciye ücretsiz ders desteği verdiği Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi (BEM)’nde üniversite tercih günleri düzenlemeye başladı. Belediyenin açtığı ücretsiz ders desteği programından yararlanan öğrencilerin yanı sıra, Bucalı tüm üniversite adaylarının başvurabileceği destek programının 1 Ağustos’ta başlayacağı belirtildi. Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi’ndeki program ile öğrencilerin doğru ve bilinçli tercih yapabilmesi amaçlandığı kaydedildi.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlar eşliğinde verilecek olan hizmetin ise 1- 18 Ağustos tarihleri arasında 12.00- 17.30 saatlerinde verileceği açıklandı.
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