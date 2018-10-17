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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:31

Buca’da unutulmaz konser

İzmir’in Buca ilçesindeki Buca Belediyesi Kültür Sanat ve Sanat Merkezi, etkinliklerle kış dönemi programlarına başladı. Merkezin konser programlarının ilk etabında, Türk sanat müziğinin güçlü sesi Seher Dilmaç Meriç müzikseverlerle...

Buca'da unutulmaz konser
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İzmir’in Buca ilçesindeki Buca Belediyesi Kültür Sanat ve Sanat Merkezi, etkinliklerle kış dönemi programlarına başladı. Merkezin konser programlarının ilk etabında, Türk sanat müziğinin güçlü sesi Seher Dilmaç Meriç müzikseverlerle buluştu.

Konser, sergi ve söyleşileriyle Bucalıların çekim merkezi olan Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi, kış dönemi programlarının startını verdi. Birbirinden ünlü sanatçıların yanı sıra genç yetenekleri ve eserlerini de sanatseverlerin beğenisine sunan merkezin ilk konser programı, Türk sanat müziğinin sevilen yorumcusu Seher Dilmaç Meriç oldu.

Sahne performansıyla Bucalılara adeta bir müzik şöleni yaşatan Seher Dilmaç Meriç, zengin repertuarıyla beğeni topladı. Meriç’in şarkılarıyla coşan müzikseverler, keyifli bir gece yaşadı.
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