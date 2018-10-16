İZMİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 11:34

Buca’daki atölye önce model oldu, şimdi de ödül aldı

Roman vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Göksu Mahallesi’nde hizmet veren Buca Belediyesi Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi önce model, şimdi de ödüllü oldu. İşlevi ve donanımıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından...

Buca'daki atölye önce model oldu, şimdi de ödül aldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Roman vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Göksu Mahallesi’nde hizmet veren Buca Belediyesi Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi önce model, şimdi de ödüllü oldu. İşlevi ve donanımıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından model alınan atölye, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Yerel Yönetimler Ödülleri’nde de eğitim, gençlik ve spor kategorisinde ödüle layık görüldü.

Buca Belediyesi’nin Roman vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Göksu Mahallesi’nde hizmet açtığı Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi yoğun ilgi görüyor. Donanım ve kurslarıyla roman vatandaşların tüm ihtiyaçlarına cevap veren atölyenin sınıfları, her gün genç yaşlı yüzlerce vatandaşa eğitim veriyor.

600 minik öğrenci ders alıyor.

Ödülü Kılıçdaroğlu verdi

Kış dönemi kursları olarak ilk etapta 2-3-4-5-6 ve 7. Sınıf öğrencileri için ders desteği kursları başlatan merkez, 8’nci sınıf öğrencileri için de LGS’ye hazırlık kursları düzenliyor. Kurslara bölge halkından yaklaşık 600 öğrenci katılarak ücretsiz eğitim desteği alıyor. Okuma yazma bilmeyen roman vatandaşlar için de birinci ve ikinci kademe okuma yazma kursları organize eden Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi kasım ayında sınıflarını açmayı planlıyor.

Kısa zamanda Roman vatandaşların içinden çıkmak istemedikleri cazibe merkezi haline gelen atölye, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin fonksiyonları ve donanımıyla model aldığı merkez olurken, SODEM tarafından da ödüle layık görüldü. Bu yıl ikincisi düzenlenen Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yerel Yönetimler Ödülleri’nde başarılı çalışmalar arasına giren atölye; eğitim, gençlik ve spor branşında hayata geçirilen projeler arasında ödül aldı. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, anlamlı ödülü ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinden aldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku