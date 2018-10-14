Bucalılar Capoeria savunma sanatı öğreniyor

Bucalılar birbirinden farklı sanat dalları ve sporun mükemmel harmonisi olarak nitelendirilen Capoeira savunma sanatıyla tanıştı. Buca Belediyesi tarafından Hasanağa Bahçesi’nde düzenlenen Capoeria eğitimlerine Bucalı gençler yoğun ilgi...

Bucalılar birbirinden farklı sanat dalları ve sporun mükemmel harmonisi olarak nitelendirilen Capoeira savunma sanatıyla tanıştı. Buca Belediyesi tarafından Hasanağa Bahçesi’nde düzenlenen Capoeria eğitimlerine Bucalı gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Buca Belediyesi kentliyi birbirinden ilginç ve renkli etkinliklerle tanıştırmaya devam ediyor. Brezilya kökenli bir dövüş sanatı olan Capoeira savunma sporunu Bucalıların ayağına getiren Buca Belediyesi, akrobasi, dans, müzik ve şarkıların birleşimi olan sanatı Hasanağa Bahçesi’nde düzenlediği eğitimlerle kentlilerle tanıştırdı.

Ücretsiz

Kareografinin kullanılmadığı, tamamen doğaçlama yapılan Capoeira savunma sanatını uzman eğitmenlerden öğrenen Bucalılar, müziğin ritmine göre dövüş ve akrobasi teknikleri kullanarak savunma sanatını öğreniyor. Müzik temposu ve çalan ritme göre oyun stilinin belirlendiği Capoeria savunma sanatını en ince ayrıntısına kadar öğrenmek isteyen Bucalılar, Hasanağa Bahçesi’ni doldurdu. Buca Belediyesi, Capoeria savunma sanatını ücretsiz olarak öğrenmek isteyen İzmirlileri salı ve perşembe günleri saat 18.30-19.30 saatleri arasında Buca Hasanağa Bahçesi’ne bekliyor.