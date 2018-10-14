İZMİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 15:07

Bucalılar Capoeria savunma sanatı öğreniyor

Bucalılar birbirinden farklı sanat dalları ve sporun mükemmel harmonisi olarak nitelendirilen Capoeira savunma sanatıyla tanıştı. Buca Belediyesi tarafından Hasanağa Bahçesi’nde düzenlenen Capoeria eğitimlerine Bucalı gençler yoğun ilgi...

Bucalılar Capoeria savunma sanatı öğreniyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bucalılar birbirinden farklı sanat dalları ve sporun mükemmel harmonisi olarak nitelendirilen Capoeira savunma sanatıyla tanıştı. Buca Belediyesi tarafından Hasanağa Bahçesi’nde düzenlenen Capoeria eğitimlerine Bucalı gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Buca Belediyesi kentliyi birbirinden ilginç ve renkli etkinliklerle tanıştırmaya devam ediyor. Brezilya kökenli bir dövüş sanatı olan Capoeira savunma sporunu Bucalıların ayağına getiren Buca Belediyesi, akrobasi, dans, müzik ve şarkıların birleşimi olan sanatı Hasanağa Bahçesi’nde düzenlediği eğitimlerle kentlilerle tanıştırdı.

Ücretsiz

Kareografinin kullanılmadığı, tamamen doğaçlama yapılan Capoeira savunma sanatını uzman eğitmenlerden öğrenen Bucalılar, müziğin ritmine göre dövüş ve akrobasi teknikleri kullanarak savunma sanatını öğreniyor. Müzik temposu ve çalan ritme göre oyun stilinin belirlendiği Capoeria savunma sanatını en ince ayrıntısına kadar öğrenmek isteyen Bucalılar, Hasanağa Bahçesi’ni doldurdu. Buca Belediyesi, Capoeria savunma sanatını ücretsiz olarak öğrenmek isteyen İzmirlileri salı ve perşembe günleri saat 18.30-19.30 saatleri arasında Buca Hasanağa Bahçesi’ne bekliyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku