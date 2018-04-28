Buca’nın modern parkları çoğalıyor

Buca Belediyesi, ilçedeki yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bucalıların keyifle zaman geçirebilecekleri alanlar yaratma hedefiyle çalışan Buca Belediyesi, kent geneline yaklaşık 64 bin metrekareye yayılan 25 park yaparak Bucalılara ferah ve yeşille iç içe oyun ve dinlenme alanları oluşturdu.

Buca’nın ortak yaşam ve dinlenme alanları her geçen gün artıyor. Kent genelinde yeşil alan ve dinlenme bölgeleri arttırmak için yoğun mesai harcayan Buca Belediyesi, büyük küçük demeden uygun olan her alanı park bölgesi olarak değerlendirerek Bucalıların hizmetine sunuyor.

Buca Belediyesi, yaklaşık 4 yıllık zaman diliminde çocukların gönüllerince oyun oynayacakları, yetişkinlerin ağaçlandırılmış yemyeşil alanlarda gezip dinlenebileceği toplam 25 park yaparak Buca’nın çehresini değiştirdi. Toplam 64 bin metrekare alana ulaşan yüzölçümü ile Buca’ya nefes aldıran parklarda her türlü konforu sağlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni nesil modern oyuncaklarla çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlarken, oyun grubu alanlarını çocuklar için daha güvenli ve hijyenik bir malzeme olan kauçuk zemin ile kaplıyor.

Parklar aydınlatmalarla gece kullanımı için de hazır hale getirilirken düzenli olarak yapılan peyzaj çalışmalarıyla yeşil görünümün sürekliliği sağlanıyor. Düzenlediği parklarda yetişkinlere yönelik düzenlemelerde yapan Buca Belediyesi, her yaştan kentlinin keyifli saatler geçirebileceği oturma alanları ve günün her saati spor yapabilecekleri spor aletleri yerleştiriyor.