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03 Temmuz 2018 Salı 09:48

Büyükşehir Torbalı bölgesindeki arıtmaları büyütüyor

Avrupa standartlarında arıtma sayısı, kapasitesi ve arıtma kalitesiyle Türkiye’nin lider kentlerinden birisi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı ilçesindeki Torbalı ve Ayrancılar – Yazıbaşı arıtma tesislerinin kapasitesini artırıyor.Küçük...

Büyükşehir Torbalı bölgesindeki arıtmaları büyütüyor
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Avrupa standartlarında arıtma sayısı, kapasitesi ve arıtma kalitesiyle Türkiye’nin lider kentlerinden birisi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı ilçesindeki Torbalı ve Ayrancılar – Yazıbaşı arıtma tesislerinin kapasitesini artırıyor.

Küçük Menderes Havzasını bölgede kurduğu 12 atık su arıtma tesisi ile kirlilikten kurtaran İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Torbalı ve Ayrancılar – Yazıbaşı arıtma tesislerinin kapasitesini artıracağını duyurdu. Büyükşehir bu kapsamda, bölgede yer alan sanayi tesislerinin atık sularının arıtma tesisine bağlanması kararının ardından, her iki arıtma tesisinde 2. etap için ayrılan alanlara mevcut tesislerin kapasitesinin 3 katı büyüklüğünde ek tesis kuracak. Kapasitesi günde 6 bin 912 metreküp olan Ayrancılar – Yazıbaşı arıtma tesisinin ikinci etap yaklaşık kapasitesi günde 25 bin, günlük 21 bin 600 metreküp olan Torbalı arıtma tesisinin ikinci etap kapasitesi 58 bin 500 olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tesislerinin kapasite artışı ile ilgili uygulama projesini onaylamasının ardından İZSU yapım ihalesine çıkacak. Tesis inşaatlarının ise 2019 yılı Aralık ayında tamamlanması planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küçük Menderes Havzasında daha önce Güneybatı, Urla, Urla Yüksek Teknoloji, Menderes (Havza), Özdere, Seferihisar, Doğanbey, Bayındır, Torbalı, Ayrancılar –Yazıbaşı, Bayındır Hasköy, Tire ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini hizmete almıştı. Sırada Selçuk ile Kiraz, Karaburun, Mordoğan ve Beydağ arıtmalarının olduğu ifade edilirken, 7.2 milyon liralık yatırımla hizmete giren Torbalı ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, 2010 yılından beri Subaşı, Çaybaşı, Pamukyazı, Yeniköy, Özbey, Arslanlar, Şehitler ve yakın yerleşim alanlarının atık sularını toplayarak arıtıyor.
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