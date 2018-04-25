Büyükşehir’den kestane üreticisine hayati destek

Ödemiş’te kestane ağaçlarının ölümüne neden olan hastalıkla mücadele, artık İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yürütülüyor. Kestane üretiminde Türkiye’nin en önemli merkezleri arasında yer alan Küçük Menderes’ten...

Ödemiş’te kestane ağaçlarının ölümüne neden olan hastalıkla mücadele, artık İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yürütülüyor. Kestane üretiminde Türkiye’nin en önemli merkezleri arasında yer alan Küçük Menderes’ten yükselen “imdat” çağrısının ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, 13 köyden gelen 655 üreticiye malzeme desteği verdi.

Tarıma ve üreticiye verdiği desteklerle Türkiye’de yerel yönetimler adına yeni bir model oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemişli kestane üreticisinin de yardımına koştu. Kestanede büyük ürün kaybına yol açan kestane kanseriyle mücadele için devreye giren Büyükşehir Belediyesi, hazırlanan işbirliği protokolü çerçevesinde Yılanlı ve Üçkonak Tarımsal Kalkınma kooperatifleri aracılığıyla üreticinin ihtiyaç duyduğu alet, ekipman ve sarf malzemelerinin dağıtımını yaptı. Birgi’de düzenlenen teslim törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel yönetim olarak üreticinin her türlü sorunuyla ilgilenmeyi görev bildiklerini belirterek, Kozak Yaylasında çam fıstığındaki problemi de, Küçük Menderes’in yüksek kesimlerinde görülen kestane dal kanserini de çözmek için çaba harcadıklarını söyledi.

Günümüzde dünya kentleri arasında bir yarış yaşandığını ifade eden Başkan Kocaoğlu, şunları kaydetti: “Ekonomik kalkınma kentlerden ve havzalardan başlıyor. Bizim diğer belediyelerden farkımız, yasayla verilmiş görevlerin yanı sıra önümüze hedef olarak kalkınmayı koymamız. Sürekli aklın ve bilimin rehberliğinde yürümek, ilerlemek durumundayız. İzmir 14 sene öncesine göre bugün kat be kat fazla ekonomik büyüklüğe ulaştı. Bu büyümesini daha da hızlandırarak devam edecektir. Önemli olan gelir dağılımında adaleti sağlamaktır. Sağlayamazsak insanların emeğinin karşılığını veremezsek, o zaman biz siyasiler görevimizi yapmamış oluruz.”

13 köyden, 655 üreticiye destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bulaşıcılığı yüksek olan hastalıkla havza bazlı toplu mücadele edilebilmesi amacıyla, üreticinin ihtiyacı olan malzemeleri Ödemiş’in Bayırlı, Birgi, Bozdağ, Gölcük, Ovacık, Cevizalan, Hacıhasan, Kemer, Kutlubeyler, Tekke, Üçkonak, Yılanlı ve Kiraz’ın Dokuzlar mahallelerini kapsayan 13 yerleşim yerindeki 655 üreticiye dağıttı. Bu proje kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, motorlu testere, ilaçlama makinesi, sırt motorlu keski, uzatmalı makas, nacak/balta, kabuk temizleyici tahra, saplı testere, uzatmalı merdiven, paraşüt tipi bel destekli emniyet halatı, halat, üstten saplı motorlu testere, dezenfeksiyon için klor, budama ve yaradan temizlenmiş yüzeylerin korunması için göztaşı ve ardıç katranı desteği sağladı.

Kestane kanseri verimi düşürüyor

Bir tür mantarın neden olduğu kestane kanseri başta meyve verimi olmak üzere kestane ağacından elde edilen diğer ürünlerde de eksilişler oluşturuyor. Bir orman ağacı olarak da ormanın ekolojik dengesi üzerinde önemli bir paya sahip olan kestane ağacının azalmasının bu dengenin bozulmasına yol açabileceği gibi, Türkiye kestane popülasyonundaki genetik çeşitliliğin de kaybına neden olabileceği dile getiriliyor.

Ülkemizde 90’lı yıllarda görülmeye başlayan hastalık, özellikle son 10 yıldır İzmir ve çevresinde de etkili oluyor.