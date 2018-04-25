Çakmaklı Bosna Hersek Derneği yeni binasına kavuştu

İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesinde 11 yıldır faaliyetlerini sürdüren Çakmaklı Bosna Hersek Kültür ve Yardımlaşma Derneği yeni binasına kavuştu. Aliağa Belediyesi tarafından tahsis edilen bina düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Çakmaklı Mahallesinde gerçekleştirilen törene; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Bosna Hersek Fahri Konsolosu Ahmet Kemal Baysak, Çakmaklı Mahalle Muhtarı Ahmet Kahraman, Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu 6. Dönem Genel Başkanı Zekai Erşan, Çakmaklı Bosna Hersek Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer Barış, mahalle sakinleri ve Uluslararası Aliağa Çocuk Festivali kapsamında Bosna Hersek’in Bihac ve Kakanj şehirlerinden gelen heyet katıldı.

Yeni dernek binası Kur’an-ı Kerim tilaveti, İstiklal Marşının okunması ve kurdele kesim merasimi ile hizmete açıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin ilk konuşmayı Çakmaklı Bosna Hersek Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer Barış yaptı. Çakmaklı Bosna Hersek Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin yalnızca köy halkına değil tüm Boşnak camiasına açık olacağını belirten Dernek Başkanı Ömer Barış, “Derneğimiz, dünyanın neresinden gelirse gelsin Boşnak soydaşlarımıza bir uğrak kapısı olarak hizmet vermeye devam edecek. Hepimiz için, tüm Boşnak dünyası için hayırlı olsun. Yeni hizmet binasını derneğimize tahsis eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a da Çakmaklı sakinleri adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Acar’a teşekkür

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu 6. Dönem Genel Başkanı Zekai Erşan ise Çakmaklı Mahallesine yaptı hizmetlerden ötürü Başkan Serkan Acar’a teşekkür etti. Erşan, “Başkanımız yıllar önce imece usulü ile yapılan bu binayı yenileyerek tekrardan bizlere tahsis etti. Ayrıca spor tesislerimizi federasyon kriterlerine uygun hale getirdi ve ismini Sezer Erşan Tesisleri olarak değiştirerek bizleri son derece onore etmiştir” diye konuştu.

Açılış töreninin 23 Nisan Ulusal Egemenlik haftasına denk gelmesinin ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Bosna Hersek Fahri Konsolosu Ahmet Kemal Baysak, “30 yıl önce imece usulü ile yapılmış bir köy sosyal tesisini revize ederek Boşnak topluluğunun yararlanacağı Çakmaklı Bosna Hersek Kültür ve Yardımlaşma Derneğine tahsis etmesinden dolayı Belediye Başkanımız Serkan Acar’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Aliağa, Bosna Hersek’in bir evidir”

Bosna Hersek ile çok büyük bir aile olduklarını vurgulayan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Bosna Hersek’e gittiğimde kendimi akrabalarıma ziyaret gitmiş gibi hissediyorum. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Kendilerini de burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Aliağa da Bosna Hersek’in bir evidir. Açılışını yaptığımız dernek binası tüm Bosna Hersekli hemşehrilerimize ve Aliağalı kardeşlerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Açılış töreni Bosna Hersek heyetinin ülkelerinden getirdikleri hediyeleri katılımcılara takdim etmesiyle son buldu.