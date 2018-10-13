ÇEKÜL’den Ödemiş’teki öğretmenlere eğitim

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), İzmir’in Ödemiş ilçesinde görev yapan öğretmenlere yönelik eğitim düzenledi.

"Endüstri Mirası Eğitim Programı Öğretmen Eğitimi" konulu öğretmenlere yönelik seminer, ilçeye bağlı tarihi Birgi Mahallesi’nde yapıldı. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)’nın Birgi görevlisi Melike Dilber, konuyla ilgili verdiği bilgide, "Ödemiş’te görev yapan Felsefe, Tarih, Coğrafya gibi farklı branşlardan öğretmenlere yönelik hazırlanan ‘Endüstri Mirası Eğitim Programı’ Bilgi Ağacı Eğitim Birimi tarafından verilmiştir. Projede hedefimiz ilçedeki 9-12’inci sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan Endüstri Mirası Eğitim Programı, endüstri devrimi ve endüstri mirasını, bütüncül ve eleştirel bir bakış açısıyla, insanın çağlar içindeki yolculuğu ve doğa, kültür, insan arasındaki ayrılmaz ilişkiye odaklanarak ele almayı, sorgulayıcı ve yaratıcı yöntemlerle insanın doğa ile kurduğu yaşamsal ilişkiyi, ürettiği kültürü, bilgiyi ve teknolojiyi farklı bakış açılarıyla değerlendirmeyi amaçlamaktadır” dedi.

Dilber, Ödemiş’te bulunan farklı liselerden 20 öğretmen ile gerçekleştirilen Endüstri Mirası Eğitim Programı öğretmen eğitiminin ilk bölümünde tanışma ve ısınma çalışmalarının gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Seminerin ilk bölümünde kültürel miras ve endüstri mirası kavramları ele alındı. Grup çalışmaları ile endüstri mirasının önemi, korunması ve ışık tuttuğu farklı boyutlara odaklanıldı. İkinci bölümde de eğitim programı içerikleri öğretmenlerle paylaşılarak, programda yer alan öğrenci etkinlikleri örnek uygulamalar ile ele alındı. Program, öğretmenlere Endüstri Mirası Eğitim Kitinin teslim edilmesi ve katılım belgelerinin verilmesiyle sona erdi" dedi.