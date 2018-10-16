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16 Ekim 2018 Salı 15:20

Çeşme, 4. Aşk Festivali ile renklenecek

İzmir’in Çeşme ilçesinde, "9 Durak 9 Deneyim" projesi kapsamında Dalyan Mahallesi’nde bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Aşk Festivali’nin programı açıklandı.İzmir’in Çeşme ilçesi, Dalyan Mahallesi’nde yaşamış olan dilsiz Nezir’in...

Çeşme, 4. Aşk Festivali ile renklenecek
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İzmir’in Çeşme ilçesinde, "9 Durak 9 Deneyim" projesi kapsamında Dalyan Mahallesi’nde bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Aşk Festivali’nin programı açıklandı.

İzmir’in Çeşme ilçesi, Dalyan Mahallesi’nde yaşamış olan dilsiz Nezir’in Yunanistan’ın Sakız Adası’ndaki Tinika’ya olan platonik aşkından esinlenerek düzenlenen Aşk Festivali, 20-21 Ekim tarihlerinde, Dalyan Mahallesi’nde gerçekleştirilecek. Yöresel ürünler ve el işlerinin satılacağı stantların da açılacağı 4. Aşk Festivali’nin ilk günü olan 20 Ekim tarihinde saat 13.00’de festival kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Renkli görüntülere sahne olması beklenen kortej yürüyüşünün ardından, saat 14.00 ve 17.30’de Çeşme’de doğan Alternative Rock Grubu Çöp Kutusu’nun konseri ile müzik dolu dakikalar yaşanacak.

"Doğru İnsan, Gerçek İlişki" konulu Aret Vartanyan söyleşisinin ardından, saat 17.00’de de tango dans gösterisi, saat 18.30’da Flamenko Dans gösterisi ve saat 19.00’da da Ritm Grubu gösterisinin düzenleneceği festivalde ilk gün, saat 20.00’deki Hüsnü Arkan konseri ile sona erecek.

4. Aşk Festivali’nin ikinci gününde ise; saat 13.00’de "Son Dakika" grubunun konseri gerçekleştirilecek. Etkinlik, Psikiyatr Dr. Gülcan Özer’in "Herkes kendi hayatının kahramanı" adlı söyleşisi ile devam edecek.

Saat 15.00’de Flamenko Dans Gösterisi, saat 15.30 ve 18.30’da Ritm Grubu gösterisi, saat 16.00’da Son Dakika konseri ve saat 18.00’de Tango Dans gösterisinin gerçekleştirileceği festival, saat 19.30’daki Füsun Demirel, Mert Küçülmez ve Serpil Özcan’ın sahne alacağı "Aşk Dersleri" adlı tiyatro oyunu ile son bulacak.
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