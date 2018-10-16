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16 Ekim 2018 Salı 10:16

Çeşme turizminde Kırgız açılımı

Kırgız Parlamentosu eski Başkan Yardımcısı ve Parlamento Üyesi Torobai Zulpukarov, Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Erkin Sopokov ile birlikte Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Kırgız...

Çeşme turizminde Kırgız açılımı
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Kırgız Parlamentosu eski Başkan Yardımcısı ve Parlamento Üyesi Torobai Zulpukarov, Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Erkin Sopokov ile birlikte Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Kırgız turistlerin 2019 turizm sezonunda tatillerini Çeşme’de geçirmeleri için girişimlerde bulunacağı da ifade edildi.

Kırgızistan Cumhuriyeti Jogorku Kenesh (Kırgız Parlamentosu) eski Başkan Yardımcısı, Anayasa Düzenleme ve Devlet Yapısı Komitesi Başkanı, Parlamento Üyesi Torobai Zulpukarov ile Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Erkin Sopokov, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç’ı makamında ziyaret etti. İzmir’in Çeşme ilçesinde tatil için bulunan Kırgız Parlamentosu eski Başkan Yardımcısı Zulpukarov ve İstanbul Başkonsolosu Sopokov, Çeşme Belediyesi’ne gelerek, nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Belediye Başkanı Dalgıç’a, "Suusar Tebeteyi" adlı başlık ve iktidarı simgeleyen kamçı hediye edildi.

Kırgız turistlerin Çeşme’ye gelmeleri için girişimde bulunacak

Çeşme’de tatillerini geçiren Zulpukarov ve Sopokov’un Belediye Başkanı Dalgıç’a yaptıkları nezaket ziyaretine, Aytin ve Aküzüm de katıldı. Ziyaret sırasında, Nowness Hotel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zelal Aytin, Kırgızistan Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosluğu için gerekli evrakları tamamlayarak konuk Kırgız heyetine teslim ettiğini ve aralık ayında Fahri Konsolosluk işlemlerinin tamamlanacağını açıkladı. Aytin, Kırgızistan Cumhuriyeti’ni ziyaret edeceğini ve ziyareti sırasında da Çeşme’yi tanıtacağını ifade etti. Aytin, Kırgız turistlerin, 2019 turizm sezonunda tatillerini Çeşme’de geçirmeleri için girişimlerde bulunacağını da sözlerine ekledi.
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