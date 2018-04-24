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24 Nisan 2018 Salı 15:29

Çeşme’de 32 göçmenle yakalanan insan taciri tutuklandı

İzmir’in Çeşme ilçesinin girişinde durdurulan bir araçta, 32 kaçak göçmenle yakalanan insan taciri tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri...

Çeşme'de 32 göçmenle yakalanan insan taciri tutuklandı
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İzmir’in Çeşme ilçesinin girişinde durdurulan bir araçta, 32 kaçak göçmenle yakalanan insan taciri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çeşme girişinde durdurulan bir servis aracında, 32 kaçak göçmen ile bir insan taciri şüphelisini yakaladı. Araçtaki 13’ü çocuk, 6’sı kadın toplam 32 Suriye uyruklu kaçak göçmeni, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Sakız Adası’na kaçıracağı şüphesiyle aracı kullanan V.Ç. adlı zanlı, KOM ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Araçta arama yapan ekipler, 13 adet şambrel, 4 el pompası ve 8 can yeleği ele geçirdi. Aracı kullanan insan taciri şüphelisine 6 bin 26 lira trafik cezası uygulayan ekipler, kaçak göçmenlere de Kabahatlar Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca 54 bin 511 lira idari para cezası kesti. Göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İnsan taciri olduğu şüphesiyle gözaltına alınan V.Ç. sorgusunun ardından Çeşme Adliyesine sevk edildi. Mahkemece yargılanan V.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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