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08 Ekim 2018 Pazartesi 20:34

Çeşme’de Ekrem Oran adaylığını açıkladı

İzmir’in Çeşme ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Ekrem Oran, belediye başkanlığına aday adayı olduğunu açıkladı.

Çeşme'de Ekrem Oran adaylığını açıkladı
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İzmir’in Çeşme ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Ekrem Oran, belediye başkanlığına aday adayı olduğunu açıkladı.

İstifasını ve aday adaylığını yazılı bir basın açıklaması ile ilan eden ekrem Oran, Çeşme için yola çıktığını belirterek, "Mayıs 2014’ten bu yana büyük bir gururla yürüttüğüm Cumhuriyet Halk Partimizin Çeşme İlçe Başkanlığı görevimden Çeşme Belediye Başkanı aday adaylığım nedeniyle genelge gereği istifa ettiğimi açıklıyorum" dedi. Oran, yazılı açıklamasında şöyle dedi:

"Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partimizin Çeşme İlçe Başkanlığında görev yapan ve bugüne kadar birlikte omuz omuza yürüdüğümüz tüm dava arkadaşlarıma, bizimle birlikte ter döken, emek veren yurttaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Çocukluğumdan beri bir parçası olduğum, on yıl (2004-2014) Belediye Meclis Üyeliği görevini onurla üstlendiğim, CHP İlçe Başkanlığım süresince mahalle mahalle, ev ev dolaştığım Çeşmemizin önceliklerini, hemşehrilerimin sorunlarını ve beklentilerini biliyorum. Hedefim fark yaratmak ve Ovacık, Ildırı, Germiyan, Reisdere, Şifne, Dalyan, Çiftlikköy, Ilıca, Alaçatısıyla Çeşme’yi artık hak ettiği noktaya taşımaktır. Kimse merak etmesin reçetemiz hazırdır. Turizmcimize, esnafımıza, balıkçımıza, çiftçimize, işçimize, memurumuza, engellimize, annemize, dara düşmüş bir babaya, iş bulamayan kardeşimize, emeklimize, öğrencimize el uzatmak, sokaktaki kediye, köpeğe, uçan kuşa, denizimize, plajımıza, rüzgârımıza, kavunumuza, enginarımıza, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Çeşme’de şimdi çalışma zamanı."
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