Çeşme’de hurdacılara operasyon

İZMİR (İHA) – İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’de zabıta ekipleri, ilçe girişinde kötü görüntü oluşturan hurdacı çadırlarına operasyon düzenleyerek yıktı.

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden de destek alan zabıta ekipleri, sabah saatlerinde hurdacı çadırlarının bulunduğu bölgeye gitti. Ekipler; Çeşme girişinde, baraj havzasına yakın bölgelerde, hazine arazilerine kurulan ve çevre kirliliğine neden olan çok sayıdaki hurdacı çadırlarını tek tek dolaşarak, boşaltılmasını istedi. Aileleri ile birlikte çadırlarda kalan hurdacılar, ekiplere direnmeye kalkınca zabıta ve emniyet ekipleri, çadırları boşalttı. Hurdacılar, eşyalarını at arabalarına ve kamyonetlere yüklemek zorunda kaldı.

Zabıta ekipleri, çadırların boşaltılması üzerine, iş makineleri ile çadırları yıkarak, hurdalarla birlikte kamyonlara yükledi. Kağıt ve mukavva gibi atıkların bir bölümünü yakarak imha eden temizlik ekipleri, çevreye yayılan diğer atıkları da toplayarak çöp kamyonlarına yükledi.