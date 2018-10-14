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14 Ekim 2018 Pazar 15:56

Çeşme’de, minik eller sebze fidanı dikti

İzmir’in Çeşme ilçesinde Mehmet Akpınar Anaokulu öğrencileri, Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci’nin rehberliğinde okul bahçesine sebze fidanı dikti.Anaokulu öğretmenlerinin de fidan dikimine...

Çeşme'de, minik eller sebze fidanı dikti
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İzmir’in Çeşme ilçesinde Mehmet Akpınar Anaokulu öğrencileri, Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci’nin rehberliğinde okul bahçesine sebze fidanı dikti.

Anaokulu öğretmenlerinin de fidan dikimine yardımcı olduğu öğrenciler, Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilen sebze fidanlarını, minik elleriyle kazdıkları toprağa dikti. Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci, fidan dikimi öncesinde anaokulu öğrencilerine bilgi verdi. Keçeci’nin, fidanların dikim şekli hakkında açıklamalarının ardından da minik öğrenciler verilen fidanları toprakla buluşturdu.

Keçeci, "Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, Mehmet Akpınar Anaokulu bahçesinde minik öğrencilerimize toprak bilincini sağlamak amacıyla kışlık sebze dikimi gerçekleştirdik. Minik öğrencileri, sebzelerin dikimi ve yetişmesi hakkında bilgilendirdikten sonra uygulamalı olarak sebze fidanlarını dikmelerini sağladık. Minik öğrencilerin çok keyif aldıkları bu etkinlikte, öğrencilere üretim bilincini aşılarken, toprağa ve doğaya duyarlı olmalarını anlatmaya çalıştık" dedi.
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