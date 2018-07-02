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02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:03

Çeşme’de yaz spor okuluna görkemli açılış

İzmir’in Çeşme ilçesinde, her yıl düzenlenen yaz spor okulunun açılışı görkemli bir törenle yapıldı.Çeşme ilçesinde, okulların kapanmasının ardından yaz spor okulu start aldı. Spor okullarının açılışı içinde geniş katılımlı...

Çeşme'de yaz spor okuluna görkemli açılış
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İzmir’in Çeşme ilçesinde, her yıl düzenlenen yaz spor okulunun açılışı görkemli bir törenle yapıldı.

Çeşme ilçesinde, okulların kapanmasının ardından yaz spor okulu start aldı. Spor okullarının açılışı içinde geniş katılımlı bir tören düzenlendi. Açılış töreni için futbol sahasına gelen Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç’ı, Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Ayrıca Başkan Gün, Dalgıç’ı kulüp binasında ağırlayarak, yaz spor okulları hakkında bilgi verdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Başkan Muhittin Dalgıç, spor okullarının önemine dikkat çekti. Dalgıç, "Güzel bir tablo. Çocuklarımızın spora yönlendirilmesiyle, gerçekten güzel bir tablo oluşturulduğunu görüyorum. Çocuklarımızın çok küçük yaştan itibaren spor yapmaya başlamaları ve yaz tatillerini spor yaparak geçirmeleri gerçekten çok önemli" dedi.

Kaydı yapılan öğrenciler ve çok sayıda velinin de katıldığı törende ayrıca jimnastik, step, zumba ve futbol gösterileri de yapıldı. Eğitimlerin, 2 Temmuz ve 8 Eylül 2018 tarihleri arasında haftada üç gün olmak üzere 10 hafta süreceği ifade edilirken, yaz spor okulunda futbol, voleybol, basketbol, jimnastik, satranç, zumba gibi branşlarda eğitimler verilecek.
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