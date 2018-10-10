İZMİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 11:33

Çeşme’den Ata’ya yazılacak en güzel mektup ödüllendirilecek

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çeşme Şubesi’nin düzenlediği "Çeşme’den Ata’ya mektuplar" adlı, Çeşme’den Ata’ya yazılacak en güzel mektubun ödüllendirileceği yarışmada, mektuplar kitaplaştırılacak.ADD Çeşme Şubesi...

Çeşme'den Ata'ya yazılacak en güzel mektup ödüllendirilecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çeşme Şubesi’nin düzenlediği "Çeşme’den Ata’ya mektuplar" adlı, Çeşme’den Ata’ya yazılacak en güzel mektubun ödüllendirileceği yarışmada, mektuplar kitaplaştırılacak.

ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan, her yaştan isteyen herkesin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e iletmek istediği mesajları veya dileklerini, kendi el yazısı ile yazarak, belirtilen adreslere verebileceklerini açıkladı. Yazılan mektupların 2 Kasım Cuma günü, saat 17.00’ye kadar teslim edilebileceğini belirten Başkan Ayhan, yapılacak eleme sonucunda dereceye girecek kişi yada kişilere ödüller verileceğini ifade etti. Ayhan, seçici kurul tarafından belirlenecek mektupların kitap olarak basılacağını da sözlerine ekledi.

Düzenlenen yarışmaya gönderilecek olan mektupların el yazısı ile yazılması gerektiğini vurgulayan Ayhan, mektupların alıntı olmaması, daha önce başka bir yarışmaya gönderilmemiş olması ve sosyal medya sayfalarında, gazete veya dergilerde yayınlanmamış olması gerektiğini de ifade etti.

ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan, Çeşme’deki tüm öğrencilerin ve vatandaşların yarışmaya katılabileceklerini belirterek, yazılacak mektupların Alaçatı Kitapevi, Mas Sigorta, Sabis Emlak adreslerine teslim edilebileceğini belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku