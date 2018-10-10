Çeşme’den Ata’ya yazılacak en güzel mektup ödüllendirilecek

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çeşme Şubesi’nin düzenlediği "Çeşme’den Ata’ya mektuplar" adlı, Çeşme’den Ata’ya yazılacak en güzel mektubun ödüllendirileceği yarışmada, mektuplar kitaplaştırılacak.

ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan, her yaştan isteyen herkesin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e iletmek istediği mesajları veya dileklerini, kendi el yazısı ile yazarak, belirtilen adreslere verebileceklerini açıkladı. Yazılan mektupların 2 Kasım Cuma günü, saat 17.00’ye kadar teslim edilebileceğini belirten Başkan Ayhan, yapılacak eleme sonucunda dereceye girecek kişi yada kişilere ödüller verileceğini ifade etti. Ayhan, seçici kurul tarafından belirlenecek mektupların kitap olarak basılacağını da sözlerine ekledi.

Düzenlenen yarışmaya gönderilecek olan mektupların el yazısı ile yazılması gerektiğini vurgulayan Ayhan, mektupların alıntı olmaması, daha önce başka bir yarışmaya gönderilmemiş olması ve sosyal medya sayfalarında, gazete veya dergilerde yayınlanmamış olması gerektiğini de ifade etti.

ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan, Çeşme’deki tüm öğrencilerin ve vatandaşların yarışmaya katılabileceklerini belirterek, yazılacak mektupların Alaçatı Kitapevi, Mas Sigorta, Sabis Emlak adreslerine teslim edilebileceğini belirtti.