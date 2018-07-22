Çeşmeli öğrenciler hem eğlendiler hem öğrendiler

İzmir’in Çeşme ilçesinde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Çeşme Şubesi’nin düzenlediği "4. 2018 Eğlen Öğren Yaz Etkinlikleri" sona erdi.

ÇYDD Çeşme Şubesi’nin gelenekselleşen yaz etkinliği, 19 Haziran 19 Temmuz tarihleri arasında Çağdaş Yaşam Ovacık İlkokulu ve Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.

ÇYDD Çeşme Şubesi Başkanı Hamide Bal, dördüncü kez gerçekleştirilen "2018 Eğlen Öğren Yaz Etkinlikleri"ni, "Özel konumu ve göç alması" nedeniyle Ovacık Mahallesi’nde gerçekleştirdiklerini açıkladı. ÇYDD Çeşme Şubesi Başkanı Bal, "Yaz etkinliklerinde, eğlenirken düşünmeyi, nitelikli tatil geçirirken öğretmeyi ve iyi insan olmayı hedefliyoruz. Herkesin tatile gittiği bu sıcak günlerde, etkinliklere katılan çocuklara ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Eğlen Öğren Yaz Etkinlikler,

Kapanış töreninde, kurslara katılan 25 öğrenciye katılım belgesi ve 16 gönüllü eğitmen ve öğretmene teşekkür belgesi verildi. Öğrencilerin, velilerin, dernek üyelerinin ve gönüllülerin bir araya geldiği kapanış töreninde, öğrenci korosunun sunduğu şarkılar ve şiirler dinlendi. Beğeni ile izlenen penguen dansının ardından öğrencilerin kurs süresince yaptıkları seramik, ebru, taş boyama ve resimlerden oluşan sergi gezildi.

Seramik, ebru, öykü okuma, resim, bilmediklerimizi öğrenelim, okuma yazma, taş boyama, iyi ve kötü dokunma, yaşam atölyeleri, oyunlarla spor etkinliklerinden oluşan 2018 Eğlen Öğren Yaz Etkinlikleri’nin bu yıl Ovacık Mahallesinde gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren veliler ve öğrenciler önümüzdeki yaz tatilinde de etkinliklerin Ovacık’ta yapılmasını istediler.

Kapanış töreninin ardından ÇYDD Çeşme Şubesi tarafından öğrencilere yemek verildi.