CHP’li başkanlar ödüllerini Kılıçdaroğlu’nun elinden alacak

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından ikinci kez düzenlenen ’Yerel Yönetim Ödülleri’ töreni 12 Ekim Cuma günü Ankara’da gerçekleşecek. Çankaya Belediyesi’nin ev sahipliği yapacağı programda, seçici kurul tarafından...

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından ikinci kez düzenlenen ’Yerel Yönetim Ödülleri’ töreni 12 Ekim Cuma günü Ankara’da gerçekleşecek. Çankaya Belediyesi’nin ev sahipliği yapacağı programda, seçici kurul tarafından değerlendirilen CHP’li belediyelerin başarılı projeleri açıklanacak ve belediye başkanları ödüllerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinden alacak.

Sosyal demokrat belediyecilik anlayışını yaygınlaştırmak, ortak bir dil kullanımı ile başarılı belediyecilik uygulamalarını Türkiye’de ve dünyada güçlü bir algıya dönüştürmek amacıyla kurulan Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM), ikinci kez "Yerel Yönetim Ödülleri" programı düzenliyor. Yarışmaya, SODEM Üyesi CHP’li belediyeler en fazla 5’er proje ile başvurdu. Projeler Ateş İlyas Başsoy, Cem Seymen, Ercan Karakaş, Dr. Erdal Atabek, Faruk Göksu, Fikret Toksöz, Doç. Dr. Gökhan Günaydın, İbrahim Betil, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Doç. Dr. Koray Çalışkan, Prof. Dr. Korel Göymen, Prof. Dr. Mehmet Rıfkı Aktekin, Melda Onur, Prof. Dr. Murat Barkan, Kadri Gürsel, Pınar Türenç, Rıdvan Budak, Selami Öztürk, Seyit Torun, Sunay Akın ve Şafak Pavey’in yer aldığı seçici kurul tarafından değerlendirildi.

Jüri projeleri, "Kentsel Gelişim", "Sosyal Projeler ve İstihdam", "Çevre, Sağlık, Sokak Hayvanları", "Kültür-Sanat, Turizm, Bilim-Tarih", "Tarım", "Demokratik Katılım ve Yönetişim", "Çocuk, Eğitim, Gençlik ve Spor" gibi başlıklar altında değerlendirme yaptı.

Ödüllerin, 12 Ekim Cuma günü Saat 17.00’de Çankaya Belediyesi’nin ev sahipliğinde Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde düzenlenecek törenle dağıtılacağı ifade edilirken, başarılı bulunan belediyelerin başkanları, ödüllerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinden alacak.

Düzenlenen programla ilgili açıklamalar yapan Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Soyer, "CHP’li belediyeler Türkiye’nin en başarılı belediyeleri. Burada amaç yarışmaktan ziyade başarılı projeleri ödüllendirmek ve belediyelerin birbirleriyle paylaşmalarını sağlamak. Ödül törenimizi ikinci kez düzenleniyoruz. İlk törenimizi 2016 yılında Seferihisar’da gerçekleştirmiştik. Şimdi ikinci programa Çankaya Belediyemiz ev sahipliği yapacak. Yerel Yönetim Ödülleri’ne SODEM üyesi 96 belediyemiz 340 projeyle başvurdu. Seçici Kuruldaki değerli jüri üyelerimiz projeleri tek tek değerlendirdi. Biz de sonuçları merakla bekliyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yine ilk ödül töreninde olduğu gibi bu yıl da ödülleri dağıtacak. Genel Başkanımız SODEM’e ve yerel yönetim projelerine çok önem veriyor. Belediye başkanlarımız için de genel başkanımızın elinden ödülleri almak ayrı bir mutluluk olacaktır. Sabırsızlıkla 12 Ekim Cuma gününü bekliyoruz" dedi.