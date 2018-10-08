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08 Ekim 2018 Pazartesi 14:43

Çiğli’de toplu sünnet

Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleninde, 100 minik sünnet oldu.Çiğli Belediyesi bu yıl da düzenlediği toplu sünnet şöleni ile 100 çocuğu sünnet ettirdi. Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ile eşi Ergül Arslan’ın...

Çiğli'de toplu sünnet
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Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleninde, 100 minik sünnet oldu.

Çiğli Belediyesi bu yıl da düzenlediği toplu sünnet şöleni ile 100 çocuğu sünnet ettirdi. Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ile eşi Ergül Arslan’ın ev sahipliği yaptığı 11. ’Sünnet Şöleni’nde sünnet çocukları ve aileleri için gündüz çeşitli etkinlikler düzenlendi. Akşam düzenlenen gecede ise minikler eğlenceli dakikalar yaşadı. Etkinliğe meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Sünnet şöleninde önce minikler için belediye konferans salonunda palyaço gösterileri yapıldı. Miniklerin heyecanla izledikleri gösterilerin ardından belediye lokalinde yemek düzenlendi. Çocukların ellerine kına yakıldığı gecenin sonunda ise sünnet çocukları, Başkan Hasan Arslan ile birlikte pasta kesti. Başkan Hasan Arslan, sünnet çocukları ve aileleriyle de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Hasan Arlan, Çiğli Belediyesinin sosyal projeleriyle örnek olduğunu belirterek, “Fiziki yatırımları her zaman yaparız. Ancak sosyal etkinler zamanında olmalı. İnsanımıza ulaşmalıyız. Bugün çok mutluyuz. Çocuklarımızı sünnet ettirdik. Sünnet yapamayan ailelerimizin yanında olduk. Çiğlili hemşehrilerimizin çocuklarını belediye olarak sünnet ettirmek istedik. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
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