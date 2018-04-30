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30 Nisan 2018 Pazartesi 10:00

Çıtak’ta geleneksel köy hayrı

İzmir’in Aliağa ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan 538 nüfuslu Çıtak Mahallesinde geleneksel köy hayrı yapıldı. Bu yıl 4. kez düzenlenen köy hayrı her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun bir katılımla gerçekleşti.Çıtak...

Çıtak'ta geleneksel köy hayrı
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İzmir’in Aliağa ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan 538 nüfuslu Çıtak Mahallesinde geleneksel köy hayrı yapıldı. Bu yıl 4. kez düzenlenen köy hayrı her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Çıtak Mahalle Meydanında kıl çadırda gerçekleştirilen hayra; Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK’lar, siyasi parti temsilcileri ile çevre ilçe ve mahallelerden çok sayıda vatandaş katıldı.

Çıtak Köy Camiinde okutulan Mevlid-i Şerif sonrasında katılımcılara mahalle sakinlerinin imece usulü ile hazırladığı keşkek, kavurmalı pilav, ayran ve helva ikram edildi.

Yaklaşık bin 500 kişiye yemek verdiklerini belirten Çıtak Mahalle Muhtarı Üstün Güleç, “Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz köy hayrını bu yıl tüm şehitlerimiz için yaptık. Aliağa ve çevre ilçelerden gelen misafirlerimiz oldu. Geleneksel olarak düzenlediğimiz bu köy hayrını önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.
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