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29 Nisan 2018 Pazar 12:04

Çizerlerden “Flamingolara karikatür”

Doğa Derneği ile Karikatürcüler Derneği’nin işbirliğinde hazırlanan sergi aracılığıyla İzmir Körfezi’ne yapılması planlanan Körfez Geçiş Otobanı’nın Gediz Deltası’ndaki doğal yaşama vereceği tahribat çizgilerle anlatıldı....

Çizerlerden 'Flamingolara karikatür”
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Doğa Derneği ile Karikatürcüler Derneği’nin işbirliğinde hazırlanan sergi aracılığıyla İzmir Körfezi’ne yapılması planlanan Körfez Geçiş Otobanı’nın Gediz Deltası’ndaki doğal yaşama vereceği tahribat çizgilerle anlatıldı. Flamingoların da önemli uğrak mekanı olan bölgenin zarar göreceğini savunan Doğa Derneği ve karikatür sanatçıları bu soruna çizgilerle dikkat çekti.

Konak Belediyesi, İzmirlileri sanatın farklı dallarıyla buluşturmaya devam ediyor. Kültür merkezlerinde açılan birbirinden değerli sergilere son olarak ‘Flamingolara Karikatür’ adlı sokak sergisi eklendi. 2002 yılında Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğini araştırmak ve korumak için kurulan Doğa Derneği’nin öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ve birbirinden değerli mesajlar içeren karikatürlerden oluşan ‘Flamingolara Karikatür’ isimli sergi Konak Belediyesi Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önündeki sokakta açıldı. Gediz Detası’nın doğallığını, güzelliğini ve flamingoları çizgilerle dile getiren sergiye 22 karikatür sanatçısı destek verdi. İzmir Körfez Otobanı’nın inşa edilmesi halinde dünyadaki 10 flamingodan birinin yaşadığı Gediz Deltası’nın büyük tehdit altına gireceğini ve bu koruma alanının geri dönüşü olmayacak şekilde zarar göreceğine dikkat çekmek için düzenlenen sergi Alsancak’a yolu düşenler tarafından ilgiyle izlendi.

"Tehlike sürüyor"

Doğa Derneği Genel Koordinatörü Tuba Kılıç Karcı, Gediz Deltası’nın nesli küresel ölçekte tehlike altında olan Tepeli Pelikan, Akdeniz Foku ve Caretta Caretta Deniz Kaplumbağası’nın da yaşam alanı olduğuna dikkat çekerek, İzmir Körfezi’ne yapılması planlanan Körfez Geçiş Otobanı’nın İzmir’in Gediz Deltası’ndaki yaşamı tehdit ettiğini savundu.
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