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27 Nisan 2018 Cuma 13:09

DAÜ öğrencilerinden İzmir’de kültür turu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAU) Turizm Fakültesi öğrencileri, İzmir’in kültürel miraslarını keşfetmeye yönelik katıldıkları gezide, hem tarihi ve kültürel mekanları gördüler hem de farklı ilçelerde düzenlenen renkli etkinliklere katılma...

DAÜ öğrencilerinden İzmir'de kültür turu
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAU) Turizm Fakültesi öğrencileri, İzmir’in kültürel miraslarını keşfetmeye yönelik katıldıkları gezide, hem tarihi ve kültürel mekanları gördüler hem de farklı ilçelerde düzenlenen renkli etkinliklere katılma fırsatı buldular.

Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso ve Öğretim Görevlisi Turan Değirmencioğlu öncülüğünde düzenlenen gezide, Türk öğrencilerin yanı sıra KKTC, Ürdün ve İran’dan olmak üzere toplam 35 öğrenci yer aldı. 5 gün süren kültür turuna katılanların büyük çoğunluğunu gastronomi bölümü öğrencilerinden oluştuğu belirtildi.

Turun ilk gününde Bayraklı’da düzenlenen Çikolata Festivali’ne katılan öğrenciler, sonraki günlerde İzmir Saat kulesi, Foça, Ayvalık, Cunda Adası, Rüzgar Gülleri, Rum evleri, Şeytan Sofrası, Tarihi Asansör gibi tarihi yerleri ziyaret ettiler. Foça ziyaretinde ise belediye yetkilileri tarafından Denizkent’te ağırlanan öğrencilere ilçeye özgü hediyeler verildi. Öğrenciler gezdikleri yerlerde, İzmir’in ünlü boyozu ve Ayvalık tostu gibi özgün yiyeceklerin tadını keşfetme imkanı da buldular.

Çok eğlenceli ve verimli geçen turu değerlendiren DAU Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, önceki yıllarda İstanbul, Ankara, İzmir ve Batum’a gezi düzenlediklerini ve bu gezilerin önümüzdeki yıl da Eskişehir ile devam edeceğini belirtti.
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