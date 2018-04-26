Diyabetik ayak yaralarında plazmaferez tedavisi

Diyabetik ayak yaralarının ana nedeninin sinir tahribatından kaynaklanan nöropati veya kanlanma bozukluğu olduğunu belirten Özel Ege Şehir Hastanesi Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Namıg Jafarov, diyabetik ayağın plazmaferez ile tedavisi hakkında detaylı bilgiler verdi.

Diyabetes mellitus, pankreasın yeterince insülin üretemediği veya vücudun, üretilmiş insülini etkili şekilde kullanamadığı durumlarda oluşan kronik bir hastalık olduğunu kaydeden Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Namıg Jafarov, "Bu durum, başta kan damarları ve sinirler olmak üzere çoğu vücut sistemlerini ciddi biçimde hasara uğratan kan şeker düzeyinin artmasına (hiperglisemiye) neden olur." dedi.

Diyabetik ayak yaralarının oluşumu (patogenez)

Diyabetin komplikasyonu olarak ortaya çıkan sinir tahribatı ve tıkayıcı damar hastalıklarının birlikte en çok etkilediği organın, hastanın alt ekstremitesi olduğunu belirten Jafarov, "Diyabetik ayak yaralarının ana nedeni sinir tahribatından kaynaklanan nöropati veya kanlanma bozukluğudur. Periferik nöropati diyabetik ayak yaralarının önde gelen nedenidir. Hastaneye yatırılan hastaların çoğunda çarpma, vurma, batma, yanma vs. gibi hastanın farkına varmadığı bir fiziksel etkenin yarayı başlattığı bilinmektedir. Hastalar yaralanmayı erken dönemde fark etmez ve ayakta kalmaya, yürümeye devam ederler, bu da ilerleyici doku hasarına yol açar. Damar hastalıkları ayak yaralarının oluşumunda daha az sorumludur. Hastaların ayak kan akımında azalma olduğundan besleyici madde, oksijen ve antibiyotiklerin yaralı bölgeye ulaşması kısıtlanmıştır. Kan akımının azalması yaralanmış, ülsere olmuş bölgedeki iyileşmeyi zorlaştırır." diye konuştu.

’’His kaybı diyabetik ayak yarasının en önemli nedenlerinden birisidir’’

Özel Ege Şehir Hastanesi Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Namıg Jafarov, şöyle devam etti: "Diyabet kanınızda yüksek glukoz bileşiminin olması durumudur. Uzun vadede sinir sistemi ve dolaşımı etkileyen komplikasyonlara neden olabilir. Diyabet, ayakları da olumsuz etkiler. Ayaklarınızda uyuşukluk, karıncalanma acıya, sıcaklık değişimine duyarsızlaşma olabilir ve titreme rahatsız edebilir. Ayak cildiniz çok kuruyabilir ve kabarcık, kesik ve yanma sorunları baş gösterebilir. Yaraların iyileşmesi uzun sürebilir. Zamanla sinirler ve kan dolaşımına verdiği zarar ayak şekliniz ve yürüme alışkanlığınızı değiştirebilir. Diyabetik ayak yaraları diyabete bağlı hastane yatışlarının en sık nedenlerindendir. Yetersiz kanlanma yara iyileşme sürecini olumsuz etkilemekte ve ani doku ölümüne yol açmaktadır. Diyabet hastalarında ayak ve cilt yaralarının önlenmesi için ilk yapılması gereken şey, kan şekerinin kontrol altında tutulması ve ayaklarda yara oluşmasının önlenmesi için koruyucu tedbirlerin alınmasıdır."

’’Diyabetik ayak ve Plazmaferez Tedavisi’’

Ailesel kolesterol yüksekliklerinden, ani işitme kayıplarına, nörolojik hastalıklardan dermatolojik hastalıklara ve kan hastalıklarına kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ’’Plazmaferez" (Kan Süzme) tedavisi, Özel Ege Şehir Hastanesinde SGK kapsamında herhangi bir ek ücret talep etmeden gerçekleştiriliyor.

Diyabetin, tedavisi olmayan, ancak iyi bir bakımla kontrol altında tutulabilen kronik bir hastalık olduğunu anlatan Uzm. Dr. Namıg Jafarov, "Kan şeker seviyesi ne kadar iyi kontrol altında tutulsa da, uzun dönemdeki komplikasyonlar genelde kaçınılmazdır. Çoğu kan dolaşımı ile ilgili olan komplikasyonların hangi kişide ve ne düzeyde ortaya çıkacağı değişiklik göztermektedir. Diyabetli hastaların hastane başvurularının yüzde 20’sine yakınını ayak sorunları oluşturmaktadır. Dünyada ve ülkemizde uzun yıllardır kabül gören aferez yöntemi, artık hastanemizin bünyesinde, diyabetik ayak tedavisinde son derece basit, komplikasyonsuz, cerrahi girişim gerektirmeden, son teknolojik cihazlar kullanılarak ve hiçbir ücret ödenmeden uygulanabilmektedir. Tedavi ilk hafta iki işlem, takip eden 8 hafta boyunca da haftada bir işlem olmak üzere, kür toplam 9 haftada 10 kaskad filtrasyon işleminden oluşmaktadır." dedi.