Doğançay Şenliği 4. yılında

Bayraklı Belediyesi tarafından bu yıl 4. kez gerçekleştirilecek Doğançay Gözleme-Ayran Festivali yine binlerce ziyaretçiyi aynı noktada buluşturacak. 28-29 Nisan tarihlerinde düzenlenecek şenlikler kapsamında Tepecik Senfoni Orkestrası konser...

Bayraklı Belediyesi tarafından bu yıl 4. kez gerçekleştirilecek Doğançay Gözleme-Ayran Festivali yine binlerce ziyaretçiyi aynı noktada buluşturacak. 28-29 Nisan tarihlerinde düzenlenecek şenlikler kapsamında Tepecik Senfoni Orkestrası konser verecek, stantlarda organik ürünler satışa sunulacak, yarışmalar yapılacak, sokak sanatçıları ve bando gösterileri de etkinliğe renk katacak.

Bayraklı Belediyesi Doğançay Gözleme ve Ayran Şenliği bu hafta sonu birbirinden eğlenceli etkinlik ve gösterilere sahne olacak. 28-29 Nisan tarihlerinde 4. kez düzenlenecek şenlikte Doğançaylı kadınlar açacakları stantlarda hem köylerinde yetiştirdikleri organik ürünleri satacak, hem de gözleme ve ayranla misafirlerini ağırlayacak. 2 gün boyunca sürecek şenlikler kapsamında birbirinden eğlenceli aktiviteler gerçekleştirilecek. Çocuklara yönelik eğlenceli çeşitli aktivitelerin de ücretsiz olarak düzenleneceği etkinlikler hafta sonu boyunca sürecek.

Şenliğin son günü olan 29 Nisan pazar akşamı ise saatler 20.30’u gösterdiğinde Tepecik Senfoni Orkestrası Doğançay’da sahne alacak. Festivale katılmak isteyenler için Bölge Metro ve Sevgi Yolu Atatürk anıtı önünden saat 10.00-19.00 arası her saat başı, semt merkezlerinden ise her 2 saatte bir ücretsiz servis kaldırılacak.

“Herkesi şenliğimize bekliyoruz”

Doğançay festivaline ilginin her yıl daha da arttığını ve İzmir’in çeşitli ilçelerinden ziyaretçilerin geldiğini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “İlgiden oldukça memnunuz. Bu yıl yine çok güzel bir program hazırladık. Şenlik kapsamında stantlar kurulacak. Hemşehrilerimizin yaptığı organik ürünler sergilenecek, satışlar gerçekleşecek. Oyunlar oynanacak, gösteriler sunulacak. Çocuklarımıza özel aktivitelerimiz olacak. Yarışmalar düzenlenecek ve kapanış ise pazar akşamı güzel bir konserle gerçekleşecek. Şenliğimize katılanlar keyifli bir hafta sonu geçirecek. Tüm İzmirlileri Doğançay Gözleme-Ayran Şenliğimize bekliyoruz” dedi.